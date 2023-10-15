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雲林虎尾魅力商圈轉型有成 強調不走淨零數位化將被淘汰

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
推展淨零數位化商圈有成的虎尾魅力商圈今天除展售特色商品並向民眾說明商店轉型數位化的成果。記者蔡維斌／攝影
推展淨零數位化商圈有成的虎尾魅力商圈今天除展售特色商品並向民眾說明商店轉型數位化的成果。記者蔡維斌／攝影

因應淨零趨勢，雲林縣虎尾商圈推動「淨零數位新服務」有成，30家特色商店提供商店建置在雲端的行銷文案或活動海報位址進行LINE群組連結，達到無紙化淨零數位行銷。縣長張麗善說，商圈、夜市傳統市場最夯的就是推動數位支付、數位行銷，疫情期間更發揮功效，減少人群接觸並提升經營效率，商圈數位化已成顯學，沒跟上的產業將被時代淘汰。

張麗善表示，虎尾魅力商圈2年前獲「雲世代商圈數位轉型輔導」，積極投入數位轉型，導入「招財虎玩數位點餐服務」，逾30家商店運用數位點餐系統；隔年再推動商街營造，擴大數位友善服務應用的廣度與深度，結合淨零碳排議題，營造環境美、服務好、故事佳的商街，使虎尾商圈已成雲林數位商圈的代名詞。

建設處長李俊興說，今年5月縣府委託環球科大辦理創新虎尾魅力商圈營運型態，嘗試將商圈從交易模式轉化為以體驗經濟設計的創新營運型態，全新嘗試串聯虎尾魅力商圈與幼兒園共融，建構孩子開心、父母安心的理念向下扎根，讓小朋友從認識商圈發展成為商圈主力客群，商店從買賣蛻變為服務。如今又推動淨零數位服務，將無碳化融入商圈的數位化服務中，更具意義。

虎尾魅力商圈發展協會理事長黃瀚緯感謝縣府致力協助業者轉型，讓商圈、夜市、傳統市場不只是環境美、服務好，更對環境友善，營造健康智慧的商業環境。

雲林縣長張麗善扮演人型立牌推動商圈淨零數位化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善扮演人型立牌推動商圈淨零數位化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推展淨零數位化商圈有成的虎尾魅力商圈今天發表成果，期待藉以擴大並深化到其他商圈。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推展淨零數位化商圈有成的虎尾魅力商圈今天發表成果，期待藉以擴大並深化到其他商圈。記者蔡維斌／攝影

張麗善 夜市 傳統市場 雲林

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