雲林虎尾魅力商圈轉型有成 強調不走淨零數位化將被淘汰

因應淨零趨勢，雲林縣虎尾商圈推動「淨零數位新服務」有成，30家特色商店提供商店建置在雲端的行銷文案或活動海報位址進行LINE群組連結，達到無紙化淨零數位行銷。縣長張麗善說，商圈、夜市及傳統市場最夯的就是推動數位支付、數位行銷，疫情期間更發揮功效，減少人群接觸並提升經營效率，商圈數位化已成顯學，沒跟上的產業將被時代淘汰。

張麗善表示，虎尾魅力商圈2年前獲「雲世代商圈數位轉型輔導」，積極投入數位轉型，導入「招財虎玩數位點餐服務」，逾30家商店運用數位點餐系統；隔年再推動商街營造，擴大數位友善服務應用的廣度與深度，結合淨零碳排議題，營造環境美、服務好、故事佳的商街，使虎尾商圈已成雲林數位商圈的代名詞。

建設處長李俊興說，今年5月縣府委託環球科大辦理創新虎尾魅力商圈營運型態，嘗試將商圈從交易模式轉化為以體驗經濟設計的創新營運型態，全新嘗試串聯虎尾魅力商圈與幼兒園共融，建構孩子開心、父母安心的理念向下扎根，讓小朋友從認識商圈發展成為商圈主力客群，商店從買賣蛻變為服務。如今又推動淨零數位服務，將無碳化融入商圈的數位化服務中，更具意義。