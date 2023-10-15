挺國產酪農 台南柳營牛奶節登場逾3000人湧入
台南市柳營區公所今上午在德元埤荷蘭村辦理2023台南柳營牛奶節，活動結合健走及歌唱比賽等活動，呼籲各界支持國產酪農業，現場還有多頭超可愛的小乳牛，意外吸睛。
柳營牛奶節是今年擴大舉辦，內容包括有荷蘭村為愛而走5公里、暢遊查畝營鐵馬行等，活動由果毅國小太鼓表演解開序幕，新山國小等團體也接力表演，現場也安排乳牛彩繪DIY、農產品展售、認識乳牛打卡、街頭藝人折氣球表演，現場湧入逾3000名遊客，人氣強強滾。
柳營區農會著名的牛奶饅頭、包子、牛乳糖、鮮乳和小農店家生產的果醬、蛋糕捲、龍鬚糖等，令人目不暇給，向外展示在地發達的酪農業特色。包括市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、農業局長李建裕、民政局長姜淋煌、柳營區長顏文穗等人與會。
黃偉哲說，南市乳牛產業居全國第二，其中柳營區飼養量占全市4成3，產乳量達全台6分之1，是國內相當重要鮮乳產地，也籲請消費者多多支持國產鮮乳。
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