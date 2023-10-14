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影／有助改善妥瑞氏、過動症 台南第9年舉辦獨輪車錦標賽 老中青競技
「台南市112年獨輪車錦標賽」今天登場，這少見的賽事在台南已邁入第9屆。今年比賽由台南左鎮區光榮實小承辧，因原場地新化國小施工，今年移至新化國中競賽。隊伍有愛好獨輪車運動民眾及學校分為國小、國中、公開、社會及長青等5組，總共56隊、兩百多選手參加。
光榮國小校長蔡坤良表示，醫學界證明獨輪車有助於改善妥瑞氏、過動等症候，提升挫折容忍力還有身心平衡。獨輪車要做好一個動作，往往要失敗200次以上，剛開始還可能經常翻車、很困難，一旦上手以後就能明顯提升身心平衡、增進健康，是很值得從小學習推廣的運動。目前一般品質的獨輪車售價3、4千元，鋁合金的材質較好的7、8千。
競賽由定車檢定開幕，參加選手一字排開，同時進行定車不落地競賽。檢定內容有雙腳定車、單腳定車及單腳開腳定車等三層級，檢測選手們基本功，達到標準者頒發證書肯定，鼓勵大家精益求精。
光榮國小表示，今天一整天有各項競速比賽、IUF迴旋障礙及花式競技等賽事。有國小24隊、國中14隊及工商公開組、社會組、長青組等56隊、239位選手角逐101項賽事，為個人及團體爭取榮譽。
市府體育局表示，獨輪車運動具有平衡身心、紓解壓力、培養專注力和管控情緒等多項優點，值得持續紮根推廣。將編列重點體育經費投入獨輪車社團教學，盼能推廣成為全民運動，進而提升學童專注力，養成學生運動軟實力，厚植台南市競技運動發展。
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