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被指占水利地廠商喊冤 農水署嘉南管理處：均依法辦理

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
西港區一處工廠有水利地經過，廠方申請廢水改道，後續土地價購尚未完成，卻收到占用土地通知，要繳納補償金。記者莊曜聰／攝影
西港區一處工廠有水利地經過，廠方申請廢水改道，後續土地價購尚未完成，卻收到占用土地通知，要繳納補償金。記者莊曜聰／攝影

西港區一處機械工廠內有水利地經過，工廠蕭姓負責人2016年起向當時農田水利會租地，因大雨容易造成廠區淹水蒙受損失，為便利通行及安全，向農田水利會申請廢水改道，並花費1000餘萬元施作完成，後續申購該處水利地，農水署請專人鑑價後，廠方須再投入約1800萬元承購，期間又被農水署指占地，收取21萬餘元補償金，讓廠方深感不滿。

蕭姓負責人指出，公司依規定承租水利地，該處集水道貫穿廠區，原先以版橋連接通行，但平時缺乏疏濬，大雨時容易淹水，多次漫入廠區，造成損失及人員危險，加上鄰近農地已非灌地，於是向當時農田水利會申請廢水及圳路改道，相關費用共計1000萬餘元都由廠方支付，到2021年相關工程結束，原有集水道已無功能，上方以柏油覆蓋，改制後的農田水利署都知悉。

後續申請土地價購時，農田水利署前後花費數十萬元請來6家不動產估價師估價，參酌甲種工業地與周邊實價登錄等資訊，117坪土地價格1750萬，廠方可優先承購，蕭姓負責人表示，廠區位於丁種工業區，對定價有疑慮，向農水署嘉南管理處申覆，沒想到後續卻接到占用通知，要繳納5年的回饋金21萬元，理由是農水署人員到現地勘查，卻得通報警衛才能進入，不能任意出入就是占用，也讓蕭男大感無奈。

蕭男表示，目前原集水道已無功能，而工廠本來就有圍牆，進入廠區原本就要安管，農水署人員前來時未告知要做什麼，不顧警衛詢問就走，事後直指廠方占用，令人傻眼，目前費用已繳清，但對農水署做法不能認同，改制後接受原有財產，應該是對水利地重新盤整編制，謀求妥善利用，而不是動不動就說民眾侵占國土。

農田水利署雲嘉南管理處則回應，對於水利非事業用地的估價均依規定辦理，迄今先後兩次請來六家不動產估價師估價，因差異過大仍在協調，衍生的數十萬費用並並未向廠方收取，另外在土地價購未完成前，該處水利地仍屬國有土地。

農水署嘉南管理處指出，廠方原先承租面積是版橋部分，並未涵蓋整條水道，但後續施工後鋪上柏油，兩邊又設置圍牆，門口有警衛，等於把國有地包在裡面，一般人不得任意進入，明顯違反規定，因此需繳納占用補償金，一切都是依法辦理，也不可能個案處置。

廠方表示，原先集水道遇大雨就會淹水，因此申請廢水改道。記者莊曜聰／攝影
廠方表示，原先集水道遇大雨就會淹水，因此申請廢水改道。記者莊曜聰／攝影

農田水利會 水利署 補償金

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