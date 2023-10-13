雲林縣議長1個月內要補選 「他」表態參選：沈宗隆支持

雲林縣議會正在舉行定期會，議長沈宗隆因涉及綠能收賄案被起訴，今天宣布請辭，雖然他卸下職務，但仍為縣議員，縣議會將依法在1個月內補選議長，目前已有1席無黨籍議員黃凱表態，至於國民黨團、民進黨團是否推派人選，2黨團研議中。

沈宗隆因涉及綠能收賄案日前被檢方起訴，他今在縣議會定期會中宣布即日起請辭議長職務；他表示自己從政30多年，擔任3屆議長，此次遇到官司，對於個人來講有點累，現在辭去職務，可減少外界的揣測，也能以公平的心態對待官司的進行。

沈現為任內的第3屆議長，但就任尚未滿1年，請辭後仍具議員身分，縣議會依法1個月內補選議長。雲林縣議會第20屆縣議員有43席，國民黨9席、民進黨10席、無黨籍22席，台灣團結聯盟及台灣民眾黨各1席，議長選舉票數要拿到22票才算當選。

針對改選，目前民意黨團總召黃凱表態參選，他表示，沈宗隆支持他接棒，自己也正積極拜會縣議員同事支持，目前則未聽說有其他競爭者。