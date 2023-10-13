影／雲縣議長沈宗隆涉貪起訴今主持大會突請辭 1個月內補選

雲林縣議會議長沈宗隆因涉及綠能收賄案日前被起訴，他今在雲林縣議會定期會中宣布即日起請辭議長職務。沈宗隆已連任三屆議長，第三屆議長就任尚未滿一年，請辭後仍保有議員身分，縣議會將依法在一個月內補選議長。

沈宗隆今天主持議會大會，一開始就宣布請辭議長一職，他表示，他從政33年，這三屆議長的選舉，承蒙議員同仁鼎力相助，非常順利的當選議長，任內如果有欠缺的地方，請各位議員多多諒解，今後他還是議員的身份，需要他服務的地方，他會盡量的為大家服務。

沈宗隆也呼籲各議員，共同監督縣政府，推動縣政及建設，包括縣長張麗善積極推動的產業園區，大家要為老百姓謀福祉，好好的監督縣政府。