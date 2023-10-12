小犬強風釀洋香瓜災損…南市北門3區列現金救助 13日起受理

日前小犬颱風強風肆虐，台南市沿海地區洋香瓜災損嚴重，農業部今晚核定，北門、學甲、將軍3區列入天然災害救助地區，每公頃救助8萬元，相關申請作業，受損瓜農明（13）日起至23日，可至農地所在區公所辦理。

本月5日中颱小犬強風重創台南北門洋香瓜田，北門區錦湖里約40公頃隧道式洋香瓜田，因強風吹毀塑膠棚，造成洋香瓜葉全數乾枯，鄰近學甲、將軍也傳出災情，農民叫苦連天。

台南市政府農業局連日來緊急邀學者、專家們現勘，認定北門、將軍、學甲洋香瓜受損率逾2成，符合現金救助，已送至農業部，今晚9點多已接到農業部公文核可。

農業局表示，受理作業截止日至23日止，受損農友須把握時間，檢附相關資料在期限內申請。