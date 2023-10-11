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台南1桌4000元、90席辦桌好料秒殺 落空民眾直嘆「下次要早」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁「呷辦桌」邀集在地知名總鋪師蘇嘉進、陳振旺聯手掌廚，十道古早味、新創料理，一桌僅需4000元，相當實惠。短短不到半小時，現場、網路報名就全滿，讓部分現場排隊民眾感到扼腕，直言「下次一定要早點來排隊」。圖／歸仁區公所提供
歸仁「呷辦桌」邀集在地知名總鋪師蘇嘉進、陳振旺聯手掌廚，十道古早味、新創料理，一桌僅需4000元，相當實惠。短短不到半小時，現場、網路報名就全滿，讓部分現場排隊民眾感到扼腕，直言「下次一定要早點來排隊」。圖／歸仁區公所提供

歸仁區被稱為「總舖師的故鄉」，宴席名廚輩出，又有知名電影曾經到此地田調取經。而區公所因疫情之故，暌違三年後再度推出「呷辦桌」活動，將於27日登場，準備90桌古早味、創新料理，一桌僅需4000元，今天9點起開放現場、網路預訂，短短不到半小時就名額全滿，讓部分現場排隊民眾扼腕回去，直言「下次一定要早點來排隊」。

「呷辦桌」邀集在地知名總鋪師蘇嘉進、陳振旺聯手掌廚，以秈米、綠竹筍等當地特有農產入菜，有五喜大拼盤、鹽焗大草蝦、皇品魚翅羹等十道古早味、新創料理。一桌僅需4000元，相當實惠。27日晚間將在仁壽宮席開90桌，讓民眾能夠重溫歸仁地區總舖師料理美食的絕佳手藝。

今天開始區公所開放現場、網路報名。9點前就已經有民眾守在區公所等候排隊「呷好料」，更有民眾早上6點就先卡位，表示10道菜看起來澎拜、CP值高，一定要吃。

短短半小時內，90桌名額全數額滿，報名踴躍程度也讓公所驚訝萬分。區公所表示，由於此次是採用事前報名，且配合活動地點空間有限，不再增加報名人數，後續也無法現場候補；現場排隊無法報名民眾只能鎩羽而歸，直言可惜，更有民眾說「下次還有再辦時一定要更早來排隊。」

歸仁「呷辦桌」邀集在地知名總鋪師蘇嘉進、陳振旺聯手掌廚，十道古早味、新創料理，一桌僅需4000元，相當實惠。短短不到半小時，現場、網路報名就全滿，讓部分現場排隊民眾感到扼腕，直言「下次一定要早點來排隊」。記者李文德／翻攝
歸仁「呷辦桌」邀集在地知名總鋪師蘇嘉進、陳振旺聯手掌廚，十道古早味、新創料理，一桌僅需4000元，相當實惠。短短不到半小時，現場、網路報名就全滿，讓部分現場排隊民眾感到扼腕，直言「下次一定要早點來排隊」。記者李文德／翻攝

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