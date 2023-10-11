尊重原民部落傳統領域 阿里山保安林首雙重命名

嘉縣阿里山第1915號保安林位於鄒族山美及里佳部落交界，這兩部落對此林地有各自稱呼，農業部林業保育署尊重部落傳統領域近日公布1915號保安林有兩個名字，「達娜伊谷」和「爵爵斯」保安林。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，今年攜手阿里山鄉鄒族山美部落及里佳部落，將編號第1915號保安林依照各部落傳統領域雙重命名為「達娜伊谷保安林」和「爵爵斯保安林」。

林業保育署嘉義分署長張岱告訴中央社記者，這是台灣首次1個保安林同時擁有2個名稱的案例，反映林業保育署對於原住民族傳統領域及部落自主的尊重。

張岱表示，林業保育署在108年開始請各分署辦理保安林的命名，希望可以讓民眾更加親近保安林，連結在地的情感。1915號保安林命名訪談調查是今年初開始進行，5月時再與鄒族召開的第54次共管會決定雙重名稱後，再報林業保育署核定公布。

張岱強調，台灣首次1個保安林同時擁有2個名稱，突顯與原住民族共管森林資源的新里程碑，不僅是對原住民文化的尊重，也強化彼此守護生態和文化價值的承諾。

林業保育署嘉義分署說，第1915號保安林橫跨嘉義縣阿里山鄉山美村及里佳村，自民國25年編為保安林起，茂密的森林守護當地部落周邊環境避免土石崩塌，也涵養溪流水源，成為部落傳統漁獵場所。