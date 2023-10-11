嘉市搖滾音樂祭國慶連假吸客逾10萬 延續覺醒音樂祭熱潮

嘉義市連辦10年的覺醒音樂祭，主辦廠商「覺醒藝術WAKE UP ARTS」，4年前無預警宣布破產，讓喜歡搖滾音樂年輕人，若有所失；市長黃敏惠上任，在嘉義市文創園區，舉辦免費入場的搖滾音樂祭-諸羅搖滾，大受年輕人歡迎，其間因疫情停辦，黃敏惠連任，今年恢復舉辦第3屆，再掀搖滾音樂熱潮。

國慶連假演出，日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」震撼現場，麋先生壓軸演唱與樂迷相約明年見，「諸羅搖滾」畫下完美句點，2 天湧入超過10萬人次參加，年輕樂迷嗨翻，為嘉義市帶來食宿遊購行的觀光收益。

嘉市搖滾音樂祭-諸羅搖滾，9日在文創園區落幕，今年28組超強卡司與市集活動，2天吸引超過10萬人次到訪，不僅有由剛結束倫敦巡演完，就馬上在嘉 義市公開演出的「Tokyo Honey rap」，更有無妄合作社、麋先生等14組獨立樂團，雙舞台不間斷馬拉松式接力演出，被西方音樂圈盛譽的「Tokyo Honey Trap」，其充滿情緒力的感染力更是震撼現場樂迷！

文化局說，嘉市一直以來都是藝術與音樂文化的孕育之都，搖滾音樂祭邁入第3年，邀請專業音樂祭策展團隊，打造吸引樂迷朋友參加的獨立音樂祭，「諸羅搖滾」未來將持續推動全國樂團選拔活動，讓有實力的音樂團隊都有機會可以來到嘉市，在舞台上發光發熱，讓更多樂迷朋友可以認識他們。

過去覺醒音樂祭先在中正公園舉辦，當時主辦人顏廷憲還是高中生，後來到嘉義舊酒場舉辦，再到港坪運動公園、文創園區，盛極一時，吸引樂迷購票入場，許多國內外知名樂團演出，可說是嘉市的音樂盛會，可惜音樂祭維持10年，主辦廠商因財務問題宣告破產，市府延續換名稱舉辦，再掀搖滾音樂熱潮。