北港老塗獅「白鶴獅陣」國慶演出 展現台灣獅力與美

傳承逾60年的北港老塗獅「白鶴獅陣」，是目前雲林保留最完整，也是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀國慶舞台上表演，讓民眾感受台灣獅的力與美。

北港老塗獅會長黃厚銘、雲林縣長張麗善，以及北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀等人今天齊聚朝天宮團拜，祈求演出順利；朝天宮為表示肯定與鼓勵，由蔡咏鍀代表致贈匾額。

黃厚銘表示，北港老塗獅「白鶴獅陣」數十年前曾參與前總統蔣中正的就職典禮，這回首次受邀參加國慶大典，參與演出有30多人，年紀最小僅有9歲，為雙胞胎兄弟鄭棋宸、鄭翔宸，他們將飾演小白鶴。

黃厚銘指出，北港老塗獅白鶴獅陣以金黃色傳統台灣獅為基礎，其中獅鬼逗趣與獅陣互動，讓整體更加生動活潑，也是代表台灣傳統獅陣的展現；白鶴獅陣首度參與國慶大會，他期許為雲林爭光，展現傳統台灣獅的力與美。

張麗善說，「白鶴獅陣」4年前登錄為雲林縣傳統表演藝術，保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，此會創立於1960年，黃厚銘不僅充分掌握白鶴獅製作技術，更熟悉相關知識與執行技巧，且積極培育後進及技藝傳承，今年2月通過登錄「白鶴獅製作技術」為雲林縣文化資產保存技術，並認定黃厚銘為保存者。

張麗善等人認為，北港老塗獅代表雲林縣傳統表演藝術第1次登上國慶舞台，讓民眾欣賞雲林的文化底蘊，同時感受陣頭魅力，值得肯定。