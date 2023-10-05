聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬颱風來勢洶洶 台南一度停電突破3萬戶 台電搶修中
中颱小犬來勢洶洶，截至上午10點為止，台南地區共有3萬4668戶停電，台電人員搶修下，目前尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。
台電台南區營業處於今上午召開搶修應變會議，整備各項人員、工具、機具及車輛，動員人力196名進入搶修另承攬商人力104人整備，並有昇空車41台、吊臂車21台、其他各類工程車72台及發電機60台等投入，截至上午10點為止，台南地區曾經停電戶數共3萬4668戶停電，台電人員搶修下，目前停電戶尚有9797戶。
台電台南區營業處表示，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，民眾得加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言