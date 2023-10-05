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小犬颱風來勢洶洶 台南一度停電突破3萬戶 台電搶修中

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
小犬颱風襲台，台南曾經停電數共有3萬4668戶，尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。圖／台電台南區營業處提供
小犬颱風襲台，台南曾經停電數共有3萬4668戶，尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。圖／台電台南區營業處提供

中颱小犬來勢洶洶，截至上午10點為止，台南地區共有3萬4668戶停電台電人員搶修下，目前尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。

台電台南區營業處於今上午召開搶修應變會議，整備各項人員、工具、機具及車輛，動員人力196名進入搶修另承攬商人力104人整備，並有昇空車41台、吊臂車21台、其他各類工程車72台及發電機60台等投入，截至上午10點為止，台南地區曾經停電戶數共3萬4668戶停電，台電人員搶修下，目前停電戶尚有9797戶。

台電台南區營業處表示，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，民眾得加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

小犬颱風襲台，台南一度停電數共有3萬4668戶，尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。圖／台電台南區營業處提供
小犬颱風襲台，台南一度停電數共有3萬4668戶，尚有9797戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區。台電全力搶修，儘速恢復供電。圖／台電台南區營業處提供

停電 台電 小犬颱風

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