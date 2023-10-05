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最大陣風11級吹襲嘉縣沿海逾萬戶停電 小犬風強雨小傳災情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林業試驗所嘉義研究中心管理的樹木園，今天暫停開放，大門掛上暫停開放告示牌。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理的樹木園，今天暫停開放，大門掛上暫停開放告示牌。記者魯永明／攝影

小犬颱風撲台，嘉義縣市今天都停班停課放颱風假，嘉義氣象局觀測，清晨7點，沿海布袋鎮好美里出現最大11級陣風，嘉縣市平均8至9級陣風，昨晚起造成沿海布袋、東石、義竹等鄉鎮逾萬戶停電，台電嘉義區營業處搶修，陸續復電中；嘉義縣市都傳出路樹、招牌倒下，提醒民眾注意。

台電嘉義區營業處說，昨晚起風強，沿海許多電線被吹落斷電，布袋、東石、義竹等鄉鎮逾萬戶停電，加派人力搶修復電；上月海葵颱風造成山區部分停電，這次小犬換成海區。風強雨小，嘉義市應變中心統計，市區強風吹襲，截止清晨6點，小犬颱風導致路樹倒塌相關計12件，廣告招牌類計4件，圍籬受損計1件。

林業試驗所嘉義研究中心管理的樹木園，今天暫停開放，大門掛上暫停開放告示牌，昨晚至今未傳出樹倒，但清晨仍有民眾不顧危險入園運動，中心呼籲民眾勿入園，以免發生危險。　

嘉義氣象局說，昨晚至清晨，以沿海布袋鎮好美里出現最大11級陣風，嘉義縣市平均8至9級陣風，目前在颱風暴風圈，風大雨小，提醒民眾外出注意安全。

嘉義 小犬颱風 停電

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