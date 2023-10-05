養蚵季「小犬」攪局 數千蚵棚放安平港

台南曾文溪以南淺海牡蠣養殖季10月開始，因小犬颱風打亂蚵農的養殖計畫，目前安平漁港放置數千個剛綁好的蚵棚，等待天氣好才要拖出海放養，成為另類景觀。南市農業局漁港所表示，近年持續宣導不要過密養殖，減少蟲害也較易生長，並逐年增加塑膠浮桶數量，守護環境。

黃姓蚵農說，牡蠣養殖季已開始，但過去有遭西南氣流及颱風來襲致蚵棚被吹毀的慘痛經驗，放養前都要先留意氣候狀況，目前蚵棚都已綁好，待雙十節後天氣穩定再拖到淺海。

農業局漁港所長周瓈朝說，台南淺海蚵棚養殖高峰在2016年共9700多棚，之後因蟲害、氣候等因素，有蚵仔莫名死亡，部分蚵農收成不佳，減少到8千多棚，今年應也是8千多棚，且若過於密集養殖，會影響水流、易有蟲害，可吃浮游生物也會不夠，生長速度因此減緩，於是兩年前鼓勵安南區的蚵農降低養殖密度，成效良好，去年南區蚵農跟進，今年部分安平蚵農也循此方式。

周瓈朝說，蚵農使用的浮具仍以保麗龍居多，為逐步淘汰，原先是1個保麗龍換1個塑膠浮筒，今年放寬1棚可換4個，1個價值750元、蚵農只須負擔75元，今年補助4千多個塑膠浮筒，累計已補助2萬7千多個，另，目前農業部水試所與嘉義大學合作調查台南牡蠣養殖區，創造更好的養殖環境。