土耳其單車女神舒舒助陣代言 西拉雅「菱波騎遊」21日登場

山海圳國家綠道全長177公里，其中一段49.8公里的「大圳之路」穿越西拉雅國家風景區轄區，西拉雅風管處將於10月21日舉辦「菱波騎遊」自行車騎行，分為23公里、10公里兩種路程，2024年元旦再推出8公里的健走活動，邀民眾走出戶外運動兼欣賞美景，西拉雅風管處今天也請來土耳其單車女神「舒舒」代言，人氣強強滾。

來台灣已經10年多的舒舒，雖然有些口音但中文相當流利，她來到台灣才發現，比起土耳其單車運動興盛很多，所以開始與車友騎車，她特別喜歡挑戰山路，一般自行車道及平地路線反而比較少騎，與車友騎車的過程中，也讓她愛上台灣的風景、美食。

西拉雅風管處處長徐振能說，21日的「菱波騎遊」自行車騎行採網路報名，23公里的「菱波官田線」騎乘體驗限額300人，10公里的「西拉雅田田圈線」則限額60人，前者適合單車發燒友，後者則適合親子同遊，報名費150元，報名者即可獲得選手包等紀念品，若未報名也可現場參加。

徐振能表示，結合明年的「台南400」及台灣燈會，2024年元旦也將舉辦大圳之路健走活動，8公里的路線從茄拔天后宮出發前往官田遊客中心，人數限額400人；民眾完成「菱波騎遊」、「大圳健走」都可獲得專屬獎牌外，若2場都有參與將加贈一面獎牌，可湊成完整的大獎牌。