打造酪農產業特色 台南柳營牛奶節將登場

2023台南柳營牛奶節本月15日將在德元埤荷蘭村登場，活動結合健走及歌唱比賽等活動，邀請各地遊客屆時來柳營共襄盛舉。

柳營區公所今在民治市政中心舉辦記者會為活動暖身，副市長趙卿惠、柳營區長顏文穗、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳及多名里長都到場宣傳。

會場布置柳營區農會的牛奶饅頭、包子、牛乳糖、鮮乳和小農店家生產的果醬、蛋糕捲、龍鬚糖等，令人目不暇給，向外展示在地發達的酪農業特色。

熟稔地方產業的顏文穗也逐一介紹在地產業，藉由牛奶節活動，將鮮乳及其製品推廣給大眾，展現乳牛在柳營的印象。