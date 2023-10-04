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打造酪農產業特色 台南柳營牛奶節將登場
2023台南柳營牛奶節本月15日將在德元埤荷蘭村登場，活動結合健走及歌唱比賽等活動，邀請各地遊客屆時來柳營共襄盛舉。
柳營區公所今在民治市政中心舉辦記者會為活動暖身，副市長趙卿惠、柳營區長顏文穗、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳及多名里長都到場宣傳。
會場布置柳營區農會的牛奶饅頭、包子、牛乳糖、鮮乳和小農店家生產的果醬、蛋糕捲、龍鬚糖等，令人目不暇給，向外展示在地發達的酪農業特色。
熟稔地方產業的顏文穗也逐一介紹在地產業，藉由牛奶節活動，將鮮乳及其製品推廣給大眾，展現乳牛在柳營的印象。
趙卿惠也說，柳營牛奶節是在地指標活動，今年擴大舉辦內容包括有荷蘭村為愛而走5公里、暢遊查畝營鐵馬行、農村慢活小旅遊、浪漫荷蘭村議長盃歌唱比賽、以及周邊免費活動，包括乳牛彩繪DIY、農產品展售、認識乳牛打卡、街頭藝人折氣球表演、樂團表演以及鮮乳饅頭和鮮奶產品嘗鮮，數量有限，送完為止。
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