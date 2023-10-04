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全盛時期超過1000公頃 新市毛豆節連辦15年

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
新市區農會近年投入開發毛豆加工產品，以多元方式打開內需市場。記者莊曜聰／攝影
新市區農會近年投入開發毛豆加工產品，以多元方式打開內需市場。記者莊曜聰／攝影

說到台南新市，就讓人聯想到高科技產業聚集的南科園區，其實早年新市區也是毛豆的主要產區，全盛時期種植面積超過1000公頃，現在逐年減少，新市區農會投入毛豆加工品開發提高產值，也開啟異業合作，去年推出「毛豆香腸」，今年又有「毛豆大福」，也邀請飯店主廚開發料理，結合14日登場的毛豆節，行銷在地特色，讓產業永續。

新市毛豆節已經邁入第15年，台灣毛豆多以外銷為主，第一屆毛豆節時還有約5、600公頃，隨著南科園區發展，土地價值飛漲，農田面積大幅減少，今年又受到天候影響，毛豆種植面積剩下50公頃左右，與15年前相比僅剩10分之1。

新市區農會總幹事李美嬅說，為打造品牌價值、開發內需市場，近年全力投入毛豆周邊加工品多元開發，去年與黑橋牌合作製作毛豆香腸，今年則是與排隊名店「金桃家草莓大福」聯名推出毛豆大福，希望透過後端加工升級產業價值。

今年毛豆節將於14日晚間在三舍保濟殿廟埕舉行，李美嬅說，這次活動再度與台日文化友好交流基金會合作，打造宛如日本夜祭的氛圍，不用出國也能有日式慶典般感受；另外南二監的收容人也發揮創意，用海廢浮球製作出達摩不倒翁，並彩繪燈籠牆，多種裝置藝術在會場都看得到。

今年與排隊名店合作的毛豆大福口味獨特，之前在農會超市試賣150盒「秒殺」，這次毛豆節將開放200盒現場販售，而晶英酒店主廚開發的毛豆冷奴（冷豆腐）、冰沙、可樂餅、水晶球、冷湯、焗烤等料理，做法也將公布在新市農會網站及臉書專頁，讓有興趣的民眾能看著食譜動手做。

新市毛豆節邁入第15年，新市區農會今年與排隊名店推出「毛豆大福」，活動當天在現場販售。記者莊曜聰／攝影
新市毛豆節邁入第15年，新市區農會今年與排隊名店推出「毛豆大福」，活動當天在現場販售。記者莊曜聰／攝影
新市區農會與晶英酒店主廚聯手開發各式毛豆料理，食譜將上線讓民眾自行取用。記者莊曜聰／攝影
新市區農會與晶英酒店主廚聯手開發各式毛豆料理，食譜將上線讓民眾自行取用。記者莊曜聰／攝影
受到南科園區發展、都市化、氣候等因素影響，新市區從15年前約5、600公頃的毛豆種植面積，現在僅剩10分之1。記者莊曜聰／攝影
受到南科園區發展、都市化、氣候等因素影響，新市區從15年前約5、600公頃的毛豆種植面積，現在僅剩10分之1。記者莊曜聰／攝影

農會 南科 晶英酒店 台南

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