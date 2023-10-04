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番路種柿子面積大減 嘉縣拚行銷
盛產柿子的嘉義縣番路鄉近年種植面積大減百公頃，縣長翁章梁昨天宣傳柿子季，表示本月連3個周末辦5場次活動行銷柿子，盼民眾到產地來吃新鮮柿子；番路鄉農會指出，推出柿霜雞湯等新品，「極力守住讓柿子產業永續，是現階段最重要任務」。
番路農會總幹事趙幸芳說，因老農退休加上轉作新興果樹，造成老柿子樹遭砍，近5年種植面積大減109.5公頃。
農會今年與康慧中醫診所院長劉淑清研發1年多首創柿霜雞湯，劉淑清說，柿餅中的「柿霜」非常珍貴，考慮到柿霜料理製程不易，以柿霜雞湯即食料理包，讓民眾隨時進補，首批上市限量200包，之後預計推出小包裝；農會指出，另個新產品茶燒米菓，將阿里山青心烏龍茶融入台灣好米烤製而成，非油炸，散發獨特茶香。
昨在縣府大廳宣傳柿子節，翁章梁說，希望大家能到番路鄉來旅遊、到產地購買及吃新鮮柿子，不要宅配，也推薦每次宴客最後一道甜點就是柿子冰。
縣府表示，7日早上舉行「番路嘉有喜柿珍惜水資源路跑」，15日上午7點至下午5點縣府與嘉縣體育會辦「運動i台灣－柿在必行健走活動」，21、22日上午10點至下午4點隙頂二延平步道口「2023秋遊隙頂雲之旅－大小茶師邀您六感體驗嘉義隙頂茶文化」。
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