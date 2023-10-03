建築師陳永興驟逝 生前義務規畫台南兒童課後照顧班啟用

知名建築師陳永興上月26日開車行經國三台南關廟，突身體不適口吐鮮血車子撞及護欄驟世震驚業界。陳永興熱愛社造，生前免費參與設計的台南柳營一處課後輔導班昨正式開課，更讓地方感念不已。

宣導陪伴學習出發，吸引許多青年加入地方教育工作的台灣璞育文教發展協會，在民國102年在後壁區成立，柳營區重溪國小校長吳建邦及地方熱心人士協助，最近新增柳營小腳腿活動中心「腳腿仔兒童課後照顧班」，昨正式開課，已獲得兒福聯盟「社區組織培力計畫」補助講師費、材料費等運作經費，招收柳營區國小學童，安排周一至週五下午4點至7點專人陪伴、指導學童功課，寒暑假時間依活動規畫內容為主，且提供晚餐，均全免費，原定20名額，僅剩2名額。

柳營科技工業區暨環保科技園區眾廠商響應捐款，共募得34萬元，用於改善課後照顧班的硬體設施隔間、電錶、地板、照明改善、書櫃籌教學設備等。

其中，並由已故水牛建築師事務所建築師陳永興及同事蘇翊安義務協助規畫，由總寶土木包工室內裝修企業社老闆洪瑞鈿，花了一周進行空間改造完成。

吳建邦說，陳永興當初二話不說不收分文全力相挺規畫，還在空間如書櫃及室內地板營造輕鬆舒適閱讀氛圍，藉由專人陪伴，提升學童學習興趣和自信。甚至上月15日還來交換一些細節意見，沒想到這竟是最後一面，令人感慨人生無常。