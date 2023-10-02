登革熱受連假效應升溫？ 羅一鈞：本周有機會持平或反轉

台南本土登革熱病例累計11402例，過去2周的周日病例都1開頭，昨卻突破例200例。本周是否有反轉，疾管署副署長羅一鈞說，今、明兩天有無連假後的效應，如果通報效應沒有太明顯，這周可能會持平甚至有機會反轉下降的趨勢。

今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。

不過上周本土病例達到最高點，是否會再有反轉的可能。疾管署長羅一鈞表次，上周監測病媒蚊指數逐步下降，雖然上周二病例突破高點，不過上周三至今病例都有低於前一天病例，現在就看今明兩天病例，是否因連假效應增減，如果通報的效應沒有太明顯的話，本周可能持平，甚至有機會反轉下降。

羅一鈞指出，目前病例分布來看，安南區比較確定正在穩定下降，東、永康現在呈現第二波疫情上升的情形，不過也有反轉的跡象，而現在更需要將重心也放到南、中西、安平、北區等正在微幅升溫的次要熱區，包括空地空屋、天溝屋後溝的防治等都是不能忽略。羅一鈞還說，颱風「小犬」可能是變數，雖然路徑還不是很確定，但預期國慶連假前後都有降雨，呼籲民眾要趁著颱風來襲前，先做好環境清潔，以免後續因容器積水孳生病媒蚊，導致疫情上升。

至於有許多民眾都在問，為什麼登革熱沒有疫苗可以施打也沒有特效藥？羅一鈞說，雖然近幾年疫苗陸續研發出來，不過在國際使用上都還相當侷限，先前菲律賓等國使用小朋友的登革熱疫苗時，曾發生不良反應後就未再使用。日本近期有研發出給成年人接種的疫苗，但還需要觀察他們使用後的經驗。