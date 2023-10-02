快訊

日本演藝圈震撼彈！傑尼斯事務所確定解體，改名「SMILE－UP.」

美國國會通過臨時預算：政府不用關門 但剔除援烏資金

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱受連假效應升溫？ 羅一鈞：本周有機會持平或反轉

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
疾管署副署長羅一鈞說，今、明兩天有無連假後的效應，如果通報效應沒有太明顯，這周可能會持平甚至有機會反轉下降的趨勢。記者李文德／攝影
疾管署副署長羅一鈞說，今、明兩天有無連假後的效應，如果通報效應沒有太明顯，這周可能會持平甚至有機會反轉下降的趨勢。記者李文德／攝影

台南本土登革熱病例累計11402例，過去2周的周日病例都1開頭，昨卻突破例200例。本周是否有反轉，疾管署副署長羅一鈞說，今、明兩天有無連假後的效應，如果通報效應沒有太明顯，這周可能會持平甚至有機會反轉下降的趨勢。

今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。

不過上周本土病例達到最高點，是否會再有反轉的可能。疾管署長羅一鈞表次，上周監測病媒蚊指數逐步下降，雖然上周二病例突破高點，不過上周三至今病例都有低於前一天病例，現在就看今明兩天病例，是否因連假效應增減，如果通報的效應沒有太明顯的話，本周可能持平，甚至有機會反轉下降。

羅一鈞指出，目前病例分布來看，安南區比較確定正在穩定下降，東、永康現在呈現第二波疫情上升的情形，不過也有反轉的跡象，而現在更需要將重心也放到南、中西、安平、北區等正在微幅升溫的次要熱區，包括空地空屋、天溝屋後溝的防治等都是不能忽略。羅一鈞還說，颱風「小犬」可能是變數，雖然路徑還不是很確定，但預期國慶連假前後都有降雨，呼籲民眾要趁著颱風來襲前，先做好環境清潔，以免後續因容器積水孳生病媒蚊，導致疫情上升。

至於有許多民眾都在問，為什麼登革熱沒有疫苗可以施打也沒有特效藥？羅一鈞說，雖然近幾年疫苗陸續研發出來，不過在國際使用上都還相當侷限，先前菲律賓等國使用小朋友的登革熱疫苗時，曾發生不良反應後就未再使用。日本近期有研發出給成年人接種的疫苗，但還需要觀察他們使用後的經驗。

羅一鈞強調，台灣會審慎評估國際疫苗使用經驗，尤其國內登革熱比較重要的族群，是發生在60歲以上成年人，而60歲以上可使用疫苗正進行臨床實驗，現階段沒有適合疫苗可以用，也未研發出登革熱特效藥。主要的治療還是多休息、多喝水，如果有重症風險，甚至有出現如休克或出血的徵兆，就要立刻就醫，讓醫師評估。因此有慢性病或60歲以上的民眾比較容易出現重症高風險群，通常一般在發病後的第5至第7天，比較容易會發生轉為重症的跡象，要特別留意自己的身體的情形。

今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影
今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影
今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影
今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影
今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影
今衛福部次長周志浩、立院衛環委員會等前往台南南區視察化學防治及診所篩檢診治情形，一行人對於台南市府防治作業表達肯定。記者李文德／攝影

羅一鈞 登革熱

延伸閱讀

公費流感疫苗接種開跑 羅一鈞視察台南籲民眾趕緊施打

南市登革熱再增254例累積1萬1402例 羅一鈞籲速清積水容器

羅一鈞爬屋沒戴安全帽坦承疏失 示警本周登革熱為高峰

羅一鈞爬屋頂查登革熱！立委批未防護違法 勞長：待會打電話提醒他

相關新聞

登革熱受連假效應升溫？ 羅一鈞：本周有機會持平或反轉

台南本土登革熱病例累計11402例，過去2周的周日病例都1開頭，昨卻突破例200例。本周是否有反轉，疾管署副署長羅一鈞說...

虎尾眷村超人氣防空洞電影院 遭人蓄意破壞辦公室

已陸續完成整建的雲林縣虎尾建國眷村，以一座大型防空洞結合VR改裝成歷史劇場最具特色，也是眷村的人氣指標，不料昨天傳出防空...

雲林縣為弱勢戶投微型保險 全球人壽加碼保齡延長至75歲

雲林縣政府自2017年免費為15歲至70歲符合納保規定的低收入戶、中低收入戶投保一年期微型保險，透過土庫鎮越港社區發展協...

嘉義縣公費流感疫苗開打 打就送10劑新冠病毒家用快篩

嘉義縣流感疫苗及肺炎鏈球菌公費疫苗今天啟動第一階段開打，65歲以上長者、慢性病患者等身分都可接種，縣長翁章梁提醒，「左臂...

本周試營運！台南善化農會「小巨蛋」變裝 胡麻節正式啟用

台南善化農會「小巨蛋」將變裝，農會租給餐飲業者多年後，日前租約到期收回投入約1千萬元重新裝潢改裝已完成，現有農會農特產中...

影／噴藥被批作秀 黃偉哲：不到第一線不知辛苦

台南市登革熱本土疫情持續，市長黃偉哲上第一線加入噴藥引發藍營攻擊。黃偉哲上午表示，沒有到第一線不了解第一線的辛苦，因為中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。