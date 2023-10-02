雲林縣為弱勢戶投微型保險 全球人壽加碼保齡延長至75歲

雲林縣政府自2017年免費為15歲至70歲符合納保規定的低收入戶、中低收入戶投保一年期微型保險，透過土庫鎮越港社區發展協會牽線，全球人壽今加碼捐助，將納保年齡延長至75歲、保額10萬提升到20萬元，並擴大將身障重度、極重度納保，預估將有1.2萬雲林縣民受惠。

雲林縣副縣長謝淑亞今頒發感謝狀給全球人壽，她指出，這是全球人壽捐助「增額、擴大、延齡」不僅擴及微型保險的納保資格範圍，15歲至75歲的低收入戶及中低收入戶家庭納保，保額從原本10萬元加碼至20萬元，及增加保障身心障礙重度以上，亦即所有級別身心障礙人士均為審核納保對象。

此次捐贈是由土庫鎮越港社區發展協會理事長李憲昌促成，他表示，在新聞上看到外縣市的微型保險保額較高，認為雲林人的生命也需要受到保障，向全球人壽提出後，全球人壽立刻應允保額加碼，相信能夠降低弱勢家庭不因遭致意外身故或失能而陷入經濟困境的風險。

全球人壽資深副總經理鄭中安表示，支持微型保險的政策，公司一定會持續下去 來幫助社會上每一個人，全球人壽會善盡企業社會責任，一起讓這個社會變得更好。

縣府社會處副處長陳怡君表示，全球人壽2022年與雲林縣政府合作開辦「低收入戶及中低收入戶」微型保險，受保障人數逐年增加，從2022年核定納保人數為 1萬1412名到2023年送審人數為1萬2501名，將由縣府主動且免費為符合資格者納保，凡符合納保規定者即享有自今年11月1日起為期一年的微型保險保障。