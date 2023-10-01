台南老街、商圈中秋連假逾30萬人潮 國慶活動續登場

今天是中秋連假最後1天，台南各景點都湧入人潮，商圈、老街吸引超過30萬人潮，市長黃偉哲感謝國人這麼熱愛台南；他說，今年國慶晚會首度移師台南空軍基地舉辦，將以多元表演陣容及在地元素迎接海內外貴賓，歡迎大家國慶連假再度旅遊台南，參與精彩活動。

市府觀光旅遊局統計，中秋連假市區及戶外主要景點觀光人潮，與去年相較，持平微幅成長。截至今天中午，國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟周邊區域、新化、安平及鹽水老街等，已逾26萬人遊訪逛街享受台南美食。另外，濱海風景區如北門遊客中心青鯤鯓扇形鹽田、港濱軸帶、漁光島及黃金海岸等，也吸引逾4萬5千旅客走訪。

擁有山區美景的關子嶺及梅嶺風景區吸引不少遊客健行踏青，展館及博物館類別景點，如奇美博物館、左鎮化石園區、山上水道花園博物館、台南美術館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館及善糖文化園區等，截至中午也累計逾4萬5千人到訪。

虎頭埤虎埤泛月湖景最應中秋賞月景色，園區臨湖的烤肉區與精采樂團演奏要讓大家烤好烤滿，加上推出中秋3天連假生日壽星免費入園，吸引逾5千人入園。德元埤荷蘭村在中秋期間舉辦風車節，今年以「風 觸動」為主題，讓大家感受風的樣子，一起解開心靈的束縛觸動心靈，中秋連假湧入逾6千人潮，較去年大增4成。

頑皮世界野生動物園為了中秋應景舉辦了《兔兔同萌過中秋》活動，除了入園與兔兔一起玩樂外，還找了專業獸醫師介紹，讓大小朋友更了解如何照顧好家裡的兔寶貝，中秋連假也有逾5千人次入園同樂。