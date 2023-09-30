快訊

亞運桌球／林昀儒沒想過能輸2贏3 莊智淵揭逆轉地主大陸組合關鍵

小犬颱風最快周二發海警靠近台灣 影響國慶連假機率曝光

Selina不藏了！產後中秋曬兒萌照 曝Ella到場「賞嬰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好萌、好療癒第一彈！黃偉哲臉書曝光台南2隻新搜救犬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書

為維持搜救犬救災量能，台南市消防局新進3隻培訓犬，市長黃偉哲臉書以「好萌、好療癒第一彈」，介紹及歡迎Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭，都是2歲的拉不拉多，目前正接受搜救犬培訓，可愛的模樣立刻網友按讚數直線上升，還留伏筆另一隻比較頑皮的Taco（黑色拉不拉多），下次再介紹。

文中表示，要成為合格的搜救犬，過程相當不容易，通常需要兩三年或更多的時間。每隻搜救犬得要先取得IRO國際搜救犬組織的初階認證，接著繼續挑戰中級、高級認證，甚至是最高殿堂的MRT（Mission Readiness Test）認證。

每天實際訓練和互動，領犬員都需要針對個別搜救犬的個性、能力調整訓練方式，才能累積彼此的互動默契和感情。

為了有更好的馴養環境，黃偉哲在任內結合市府經費和民間企業支持，於2020年時完成啟用。裡面不只有犬舍，還有配膳室、訓練室，以及洗狗槽、烘毛機、冷氣、冰箱等設施，就為了讓搜救犬們得到更好的照顧，能專注在訓練工作上。

台南市消防局日前發布新聞指出，災害發生時搜救犬不畏艱難，在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機。台南市最新引進3隻培訓犬，分別為具有無辜的雙眼的Music、超級貪吃Taco，以及有著可愛的大耳朵Stitch。

Music是由領犬員楊小微照護、Taco是由領犬員劉彥煌照護、Stitch是由領犬員卓佳瑩照護，目前正積極進行社會化和服從教育，並由領犬員視犬隻訓練進度狀況安排搜索訓練及敏捷障礙訓練。

培育搜救犬是一條漫長的道路，一般約需2至3年才會參加IRO國際搜救犬組織International Search and Rescue Dog Organization）初級(V級)認證，後續往IRO中級（A級）、高級(B級)邁進，甚至是MRT（Mission Readiness Test）認證。

台南搜救犬基地。圖／取自黃偉哲臉書
台南搜救犬基地。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書
超萌！台南市長黃偉哲臉書分享Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭。圖／取自黃偉哲臉書

搜救犬 台南 黃偉哲

延伸閱讀

亞運滑輪／敬佩意志力克服受傷後遺症 台南市府賀楊合貞奪銀

台南假日旅宿一房難求 交通部「及時雨」助補人力缺口

台南市登革熱疫情達高峰 中秋連假動員孳清拚節後反轉

「熱蘭遮市集」隆重開市 重返17世紀台南歷史現場

相關新聞

農水路驚變淹水兇手！部落農田都泡水 土庫鎮民身家受威脅心急求援

雲林土庫馬光厝山仔腳部落中有1條長約300公尺砌石側溝老舊，排水效能差，10多年來逢豪雨必積淹水，居民今吐心聲表示，附近...

不受登革熱疫情影響！台南中秋連假古蹟美食街遊客擠爆

中秋節連假台南各觀光景點湧現觀光人潮，昨天首日統計約有17萬人，今天連假第二天一早人潮更多，國華海安商圈、南紡購物中心、...

中秋放炮到凌晨擾民增 嘉義縣傳國小遭闖放煙火留垃圾

中秋烤肉助興放煙火，嘉義縣昨今兩天傳出多起放鞭炮到凌晨三、四點惹怒居民。依據嘉義縣消防局獲報資料統計，近2日共接獲13件...

背起20公斤熱煙霧機 黃偉哲與化學兵一起進行戶外噴藥

中秋連假防疫沒假期，台南市環保局今天下午排定至東區富強里進行戶外化學防治作業，台南市長黃偉哲近日甫取得登革熱施藥人員訓練...

好萌、好療癒第一彈！黃偉哲臉書曝光台南2隻新搜救犬

為維持搜救犬救災量能，台南市消防局新進3隻培訓犬，市長黃偉哲臉書以「好萌、好療癒第一彈」，介紹及歡迎Stitch和Mus...

第一屆藝人盃歌唱聯誼賽10月14日台南登場 今起受理報名

台南市「街頭藝人暨樂團協會」發起首次舉辦「112年第一屆藝人盃歌唱聯誼比賽」，即日起受理報名到10月07日止。10月14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦