好萌、好療癒第一彈！黃偉哲臉書曝光台南2隻新搜救犬

為維持搜救犬救災量能，台南市消防局新進3隻培訓犬，市長黃偉哲臉書以「好萌、好療癒第一彈」，介紹及歡迎Stitch和Music加入台南搜救犬大家庭，都是2歲的拉不拉多，目前正接受搜救犬培訓，可愛的模樣立刻網友按讚數直線上升，還留伏筆另一隻比較頑皮的Taco（黑色拉不拉多），下次再介紹。

文中表示，要成為合格的搜救犬，過程相當不容易，通常需要兩三年或更多的時間。每隻搜救犬得要先取得IRO國際搜救犬組織的初階認證，接著繼續挑戰中級、高級認證，甚至是最高殿堂的MRT（Mission Readiness Test）認證。

每天實際訓練和互動，領犬員都需要針對個別搜救犬的個性、能力調整訓練方式，才能累積彼此的互動默契和感情。

為了有更好的馴養環境，黃偉哲在任內結合市府經費和民間企業支持，於2020年時完成啟用。裡面不只有犬舍，還有配膳室、訓練室，以及洗狗槽、烘毛機、冷氣、冰箱等設施，就為了讓搜救犬們得到更好的照顧，能專注在訓練工作上。

台南市消防局日前發布新聞指出，災害發生時搜救犬不畏艱難，在倒塌現場搜尋生還者，給大家帶來一線生機。台南市最新引進3隻培訓犬，分別為具有無辜的雙眼的Music、超級貪吃Taco，以及有著可愛的大耳朵Stitch。

Music是由領犬員楊小微照護、Taco是由領犬員劉彥煌照護、Stitch是由領犬員卓佳瑩照護，目前正積極進行社會化和服從教育，並由領犬員視犬隻訓練進度狀況安排搜索訓練及敏捷障礙訓練。

培育搜救犬是一條漫長的道路，一般約需2至3年才會參加IRO國際搜救犬組織International Search and Rescue Dog Organization）初級(V級)認證，後續往IRO中級（A級）、高級(B級)邁進，甚至是MRT（Mission Readiness Test）認證。