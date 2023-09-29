中秋節嘉義新港奉天宮契子女回娘家 最老、最小差105歲
嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，廟方特別邀目前最老的106歲人瑞新港契子林福來，與全國各地契子女團圓祈平安，有在地新港家長帶8個月大的媽祖契子女前來團拜，最年長、最幼齒相差105歲，百名契子女擠滿正殿，歡慶中秋齊切蛋糕祈福，場面溫馨熱鬧。
董事長何達煌表示，給媽祖作契子女，必須由父母親帶孩童到廟裡填寫「契字」，領取媽祖香火袋，即俗稱的「縣貫」，之後每逢中秋就要回廟裡換香火袋的紅絲線，再過一次香爐就是「換貫」，直到滿16歲那年，向媽祖謝恩後歸還香火袋，稱為「褪貫」。
為何父母會讓自己還子當神明契子？新港奉天宮董事長何達煌表示，為人父母者，為求育兒的順利與心靈的安心，大都會求助於所信仰的神明，讓孩子當神明的契子，奉天宮開台媽祖成是「囝仔ㄟ守護神」，乎媽祖婆作契子女是新港傳統禮俗中常見的生命禮儀之一。
奉天宮一早湧入各地回來的媽祖契子女，廟方準備象徵「平安團圓」平安圓、「富貴棉長」長壽麵、「金銀財寶」元寶水餃及2層大蛋糕讓大家享用，也邀互動式魔術氣球表演與孩童們同歡。
高齡106歲林福來的孫子奉天宮常務董事林永宏也說，阿公97歲時買台家庭式KTV歡唱機，有天說很久沒看到同學，要他幫忙找來家唱歌，他心想阿公的同學絕大多數都上天堂進塔了，少數在世的也都臥病在床無法出門了，阿公的身體真的很勇健。
中秋團拜儀式依序鳴鐘、擊鼓、獻財帛、行叩拜禮等程序，董事長何達煌率全體董監事、新港鄉長葉孟龍、百歲人瑞林福來阿公及縣議員黃啟豪、陳文忠、林岱杰及簡嘉億等百位媽祖契子女在媽祖神像前虔誠跪拜，答謝神恩，隨後在正殿前歡喜切大團圓蛋糕。
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