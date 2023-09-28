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中秋節台南路邊停車暫停收費 56處路外停車場除外

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋節當天台南市路邊停車不收費。圖／交通局提供
中秋節當天台南市路邊停車不收費。圖／交通局提供

為方便民眾中秋團圓，提供友善停車服務，台南市路邊停車（含智慧停車柱格位）9月29日中秋節當日暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場也不開放領車，請洽公民眾注意。

交通局停車營運科科長陳英傑表示，除本市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等56處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局提醒若有不肖人士假借管理單位名義於非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，將聯合警察機關加強查緝。

陳英傑科長並表示，為維護公共安全，公有停車場內禁止燃放爆竹煙火，停車場管理單位於中秋假期將加強通報警察及消防機關查處。另在假期期間警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

交通局長王銘德表示，為利市民返鄉團圓，依台南市公有停車場收費及管理自治條例第6條規定及本市往例，中秋節當日台南市路邊停車格位暫停收費。另因南門路繳費服務處也暫停服務1日，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費，至112年12月31日為止加入會員並使用APP線上支付繳納本市路邊停車場停車費可享有「每筆折扣2元」的超省優惠，同時APP也有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位，民眾可善加利用節省尋找停車位的時間。

中秋節當天台南市路邊停車不收費。圖／交通局提供
中秋節當天台南市路邊停車不收費。圖／交通局提供

中秋節

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