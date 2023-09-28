雲林校園子宮頸癌疫苗 男生也能打

秋冬季節好發流感與肺炎，嘉義市衛生局備妥10萬劑4價流感疫苗，昨天宣布與83家醫療院所合作，並委託大型醫院設接種站100場次、進入校園為師生免費接種；另，雲林縣政府昨起進校園為國中女生施打9價子宮頸癌疫苗，今年更擴大國二男學生也接種，男生約7成願意施打。

嘉市長黃敏惠說，避免市民罹患流感導致嚴重併發症，除備妥10萬劑4價流感疫苗，更自購2000劑提供尚未符合公費接種條件的3大族群，包括設籍嘉市身心障礙者、嘉市國中小到五專的學校職教職員工、嘉市幼兒園教師助理員及特教學生助理人員，盼符資格者都能踴躍接種。

嘉義市衛生局長廖育瑋說明，公費流感疫苗第1階段10月2日起，提供65歲以上、長照機構住民及工作人員、國小到高中職及五專學生等8大類族群，第2階段11月1日起開放50至64歲接種；至於長輩免費接種肺炎鏈球菌疫苗，10月2日起分3階段開放接種，詳情可洽衛生局官網。

雲林縣政府昨在虎尾崇德國中辦首場9價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，張麗善前往視察表示，因今年起經費由中央補助，保留原專款，擴大施打國二男生。

縣衛生局指出，安排醫護人員進駐43所國中施打，總計4936名國二學生接種，分別男生2531人、女生2405人，校園接種當日請假或在籍不在學者，可持接種通知單到指定診所或各鄉鎮衛生所接種。相關訊息可洽雲林衛生局網站。