率全國之先 南市建置「預售屋早早查」查詢合格預售案

台南市政府地政局領先全國推出「預售屋早早查」系統，對外提供預售屋申報資訊及契約備查情形提早查詢服務，民眾及業者透過查詢即可輕鬆掌握建案改正進度，地政局並管控行政作業日數，有助於檢視行政績效。

地政局表示，平均地權條例自2021年7月已將預售屋納管，銷售預售屋者應將預售屋資訊及買賣定型化契約報請備查，始可銷售。根據南市地政局統計，自2021年7月1日至2023年9月20日止，第一次備查案共申報收件547件，備查完成504件，完成備查率逾9成，另尚未完成變更備查案件計253件，平均每個月約受理20件新建案申報備查案件。

地政局長陳淑美表示，業者自申報預售屋備查且取得申報序號後，即可廣告銷售，然而自申報至地政局予以備查期間屬於空窗期，外界尚不可得知該預售建案是否已申報或改正進度，也造成民眾對於建案違規銷售或是違法契約的疑慮，地政局建置申報備查進度查詢網「預售屋早早查」，凡已申報備查案件，皆公開業者申報及改正過程，以及地政局審查紀錄，使申報備查作業全透明化。

地政局表示，「預售屋早早查─預售屋資訊及買賣定型化契約申報備查處理情形」查詢網頁（https://phdeclaration.tainan.gov.tw/），民眾可以行政區、建商或是建案名稱進行搜尋，點進辦理情形即可掌握該案申報及改正情形，針對已完成備查案件，也提供連結至內政部「不動產交易實價查詢服務網」查詢已備查之定型化契約書內容。

地政局呼籲，倘見通知改正次數多、配合改正時間長的案件，民眾應多留意該建案銷售內容，於下定或簽約前應多加詢問，也盼業者能確實配合改正。「預售屋早早查」對於預售屋買賣簽約前的準備工作有極大助益，歡迎大眾多加利用。