台南大型夜市再增一處 大益夜市起死回生10月1日開幕

台南又多一處大型夜市，東區「大益夜市」向台南市政府夜市審議委員會提出申請，審查通過公告1個月後，9月21日正式取得集合攤販設置許可。近日業者正積極招商，力拚10月1日正式開幕；而大東、大東東夜市昨下午市場處進行第一次審議委員會審查，最後結論為退回補件後重審，希望能夠業者可以趕緊修正，趕緊排審。

大益夜市位在南紡購物中心斜對面，土地使用區分為商業區，面積約1萬6444.3平方公尺，畫設攤位數513格，最大容納850格，不過目前現是軍方所屬商業地段，因尚未有具體開發計畫，於是以短期公開標租方式，委由民間業者經營。業者表示，夜市將於10月1日正式開幕營業，營業日為每周四、六、日。目前租金為每格每月5500元，換算一天約423元。

業者說，夜市有千坪腹地，交通相當便利，除了自設停車位，還有南紡停車場及周邊停車位，不用擔心。而目前還正在招商當中，目前初步估計共有百攤以上，開幕當天只要前往拍照打卡，就可獲到100元面額消費券，限當日使用。業者還說，當天會在提撥消費券額度10%，捐贈給社福團體做公益，日後更會不定期規劃公益活動，讓居民們消費同時，能回饋社會。民眾直喊興奮，又有一個夜市能逛。

而大東、大東東夜市申請營業許可，昨天下午進行第一次審議委員會審查，最後兩家業者皆被退回補件重審。市場處將以書面文件，將修正建議提供給業者，讓他們趕緊改善送回文件，趕緊排審。

市場處表示，有關於大東夜市部分，目前大多攤商皆為飲食，審查委員們認為，相關的飲食登錄、食安衛生條件或法規應該要多留意；而停車部分，雖然業者與附近停車場業者簽約，但目前尚未看到畫分消費者專用的停車格，只看見補貼給停車場業者多少租金。如花園、武聖，都有專屬停車位，所以希望業者能夠朝這個方向修正；大東東夜市部分，送審的文件如攤商名冊尚未齊全，垃圾清運合作廠商簽約文件還需要補上。

市場處秘書彭凌峰表示，由於大益夜市屬於新營業夜市，未來也將會半年內做大規模稽查，確認業者是否按照規劃文件經營。而針對台南大型夜市更會把關，同樣不定期大規模稽查，確認經營如規劃進行；至於大東、大東東夜市，由於退回補件修正，尚未取得營業許可，若業者照常營業屬於違規，還是會不定期稽查，若多次勸導無效，不排除斷水斷電。