詮釋台灣土地與文化動人樂章 後壁古厝音樂會周六登場

邁入26周年的台南後壁黃家古厝中秋音樂會，30日周六晚間將在總統府資政黃崑虎老宅登場，音樂會皆免費自由入場，藉由樂曲演奏，表達對台灣這塊土地熱愛。

台南市政府文化局今在黃家古厝舉辦活動記者會，文化局長謝仕淵、古厝主人總統府資政黃崑虎等人出席，黃崑虎說，熱情邀請熱愛台灣文化者來欣賞難得音樂饗宴。

會場也邀請演出團隊之一「TASO台灣藝術家交響樂團」指揮呂景民，以其編創自許石先生〈安平追想曲〉的〈安平隨想曲〉作為開場，揭開本次音樂會圍繞著「台灣族群融合的交響詩篇」主題，體現屬於台南音樂景象。

文化局指出，音樂會選擇在風格古樸典雅古厝演出，除增添音樂演奏時別致氣氛，同時也藉音樂傳達對和平的珍視，以及對台灣土地的真摯情感。這次曲目包括交響樂、聯合合唱、原住民兒童合唱、客家山歌搖滾、台語金曲、歌仔戲藝陣與磅礡鼓樂各式演出類別，具體展現出台灣音樂多元與兼容。