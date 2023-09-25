嘉市跳「火肌舞」對抗肌少症 黃敏惠簽署挑戰金氏紀錄

嘉義市衛生局今舉辦「樂齡勇壯城 火肌舞」發表會，嘉義市長黃敏惠帶領百位勇壯族齊跳對抗肌少症，將「火肌舞」推廣成嘉義市全民運動；另市長黃敏惠簽署「2024嘉義市千人挑戰金氏世界紀錄」挑戰書，號召市民動起來一起挑戰千人同時高抬腿。

黄敏惠表示，要讓核心肌群更好，鼓勵大家運動，推出具有地方特色的火肌舞，是一帖實用的社會健康處方簽。

現場邀請到中華職棒啦啦隊的艾璐、台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+啦啦隊的辰羚，黃敏惠帶領百位勇壯族齊跳「火肌舞」，啦啦隊熱情且充滿朝氣的氛圍感染全場，鼓勵勇壯族動起來，展現自信與活力。

黃敏惠表示，借由運動可以讓核心肌群更好，希望運動普及化，所以推出具有嘉義火雞肉飯特色的「火肌舞」，全民動起來，讓肌耐力更好。維持健康除了醫師開立藥的處方簽外，社會的健康處方簽更是重要，運動能感染，大家一起動起來就會很自然，且可以預防失智、失能。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，為對抗肌少症，衛生局以嘉義特色美食「火雞肉飯」做為發想，以在地作曲家江益源老師「故鄉的雞肉飯」作為主題曲，結合伸展、跨步、抬腿等延展肌肉，訓練肌力的動作，打造出輕鬆無負擔且韻律感十足的「火肌舞」。衛生局展開社區巡迴教學，推廣「火肌舞」為嘉義市全民運動、全齡適合，一起增加肌耐力，減少肌少症，促進市民健康。