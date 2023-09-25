回響／雲林危橋減 中央允補助1億修繕

本報7月以陽光專題報導部分縣市缺經費修繕危橋，橋梁成為不定時炸彈，促成改變。雲林縣政府當時統計仍有85座橋梁、共279個構件待修；縣府表示，此報導獲中央重視，交通部公路局允諾補助1億多元，而縣府也持續努力改善危橋，今年獲交通部金路獎的路況養護類、橋梁維護類績優獎。

「感謝聯合報的報導，讓鄉鎮危橋困境受到中央重視！」縣長張麗善說，雲林缺乏公共運輸，橋梁道路對縣民而言相形重要，橋梁的養護、管理重在平日的檢修預防，目前雲林尚有多座危橋亟待維修；她認為，維護行安全，不分地方中央和黨派，政府責無旁貸，期待尚未檢修的危橋，中央地方攜手來解決。

縣府工務處長汪令堯指出，2019年南方澳斷橋事件，縣府盤整全縣1428座大小橋梁，發現7成受損老舊的橋歸鄉鎮養管，也進一步發現鄉鎮根本無力負擔檢修，經縣長張麗善與鄉鎮檢討後，決定採各負擔一半方式，減輕鄉鎮財政負荷，幾年下來，323座急迫維修的U3橋陸續修繕，目前只剩約50、60座待修。

汪令堯也說，雲林有16座嚴重的U4橋也陸續完成修復，目前只有新增6小、1大共7座橋待修，所需經費約2.5億元，經聯合報報導後，交通部公路局多次來踏勘，允諾補助其中的大橋約1億多元，其餘歸屬鄉鎮養管的橋還是要地方自行設法。

縣府獲第24屆金路獎「縣市政府路況養護類」及「縣市政府橋梁維護」，首度1次獲兩獎，汪令堯前天率團隊接受表揚；張麗善說，為維護道路橋梁安全，縣府結合公所、縣警局成立「路平志工大聯盟」，建立1999群組，推動「路平、路潔」專案，對通報案件採即時排除改善發揮效益，會持續把關維護道路及橋梁品質。