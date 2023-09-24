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運動公園使用率高地磚損壞 市府：已編預算發包中
嘉義市港坪運動公園因園區內相關運動設施完善，是市區內使用率最高的運動公園，也因此損壞率高；市府教育處表示，市民反映立即處理，體育館周邊地磚整修已上網發包，園區後方行人步道正編列預算預計明年辦理改善。
港坪運動公園成立於1994年，體育園區廣達8.6公頃，有體育館1座、競速滑輪場1座、木球場、槌球場、足球場、網球場、籃球場、戶外簡易體適能區、戶外遊戲器區、廁所5座、自行車道1條、繞園健走步道1條等，是嘉義市區中運動設施最完善的運動公園，加上有停車場，市民運動休閒最佳去處，但因為使用率高，設施出現損壞狀況。
市府教育處表示，港坪運動公園使用率高，一些設施如座椅、遊具發生損壞，從去年底至今，都有派員維護、淘換更新。民眾發現設施有損壞或者有其他想法，都可以透過1999等向市府反映，會編預算等進行改善。
對於有市民反映體育館周邊的地磚損壞剝落；教育表示，其實去年已編預算，今年下半年度體育場將針對港坪運動公園體育館周遭地磚翻修改善，工程預算經費約737萬元，目前上網發包中。另園區後方行人步道也正編列預算，預計明年辦理改善。
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