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嘉義豪雨赤蘭溪溢堤中埔鄉鹽館村淹水 部分河道未整治災民怒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔鄉鹽館村災民抱怨，災後逾1周，有橋梁下橋墩還卡著整棵被洪水沖下巨大竹子未清除。記者魯永明／攝影
中埔鄉鹽館村災民抱怨，災後逾1周，有橋梁下橋墩還卡著整棵被洪水沖下巨大竹子未清除。記者魯永明／攝影

嘉義縣山區10日逾200毫米暴雨，造成八掌溪支流赤蘭溪暴漲溢堤，洪水沖毀沿岸中埔及水上鄉農作物，淹沒快速公路中和交流道附近許多車輛，造成2人滅頂死亡，另中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，災民逃難，家具泡水，居民指在地赤蘭溪河道未整治釀災；第五河川局說，赤蘭溪治理將邀集相關單位檢討整治，防水患。

豪雨過後，災民及民代批災後未檢討，其中行水區高莖植物未清除，立委蔡易餘臉書貼文指鹿仔樹未清，第五河川局說，兼顧通洪、生態及保留原生樹種，將優先清除外來種「銀合歡」。另，住赤蘭溪畔的中埔鄉鹽館村部分居民，淹水受災，災民及鄉公所要求五河局加快整治。

住鹽館村嘉縣救難協會前理事長徐紹唐，10日晚間搶救淹水災民，拿手機記錄湍急洪水漫淹道路農田，沖入7、8戶住家慘狀，他說，赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流出，河道滿布大小石塊，還有許多高莖植物，妨礙水流，亟待整治。有居民抱怨，災後逾1周，有橋梁下橋墩還卡著整棵被洪水沖下巨大竹子未清除。

第五河川局說，赤蘭溪是八掌溪支流，過去曾公告治理計畫執行，將邀相關單位檢討治理，橋墩卡著洪水沖下巨大竹子將找廠商清除，灣潭溪、後坑溪是否在治理範圍，將會同水土保持署及縣府會勘釐清。

前省水利局公告赤蘭溪治理計畫至今32年，極端氣候亟待重新檢討，赤蘭溪位在中埔、水上鄉境，流域111.01平方公里，平地占30.19％，兩岸土地大多開發。幹流長度21.50公里，流域因山區多，源短流急，常造成河岸沖蝕，中下游因兩岸土地低窪，河道蜿蜓曲折，河幅大小不一，致洪水無法宣洩，內水遭滯緩，導致兩岸泛濫成災，1959年「八七」水災及1988年「八一四」水災，災情嚴重，居民對防洪保護需求殷切。

中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，災民逃難，家具泡水，居民指在地赤蘭溪河道未整治釀災。圖／徐紹唐提供
中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，災民逃難，家具泡水，居民指在地赤蘭溪河道未整治釀災。圖／徐紹唐提供
赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流，沖入道路及農田巷。圖／徐紹唐提供
赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流，沖入道路及農田巷。圖／徐紹唐提供
赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流出，河道滿布大小石塊。記者魯永明／攝影
赤蘭溪部分河道未整治，洪水從灣潭溪、後坑溪交會處溢堤流出，河道滿布大小石塊。記者魯永明／攝影

災後 淹水 蔡易餘 嘉義 豪雨

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