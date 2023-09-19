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來東石吃鮮蚵 可抽大獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（右）昨天宣傳到東石蚵美食地圖指定店家消費，滿500元登錄抽好禮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）昨天宣傳到東石蚵美食地圖指定店家消費，滿500元登錄抽好禮。記者呂慧瑜／攝影

中秋節將至，嘉義縣東石牡蠣減產供不應求，產地價每台斤漲約40元，且蚵農指出要採買來烤肉，沒預訂恐怕買不到正港東石牛奶蚵。縣長翁章梁昨說，為提升民眾信賴食用國產牡蠣，已211戶蚵農導入水產品生產追溯體系，即日起攜手東石、布袋與嘉市、台中共28家業者，嘗鮮蚵消費登錄就可抽獎，10月10日截止。

縣府表示，每年牡蠣生產量8521公噸占全國47%，堪稱全台最大產地，但沿海蚵棚今年接連受風災影響，減產近7成；東石鄉蚵農陳金印說，為供應熟客中秋要烤蚵，預留約1成待靠近連假前幾天再採收，目前帶殼牡蠣1台斤產地價100元、蚵肉1台斤來到200元，愈近中秋節價位會再提升。

翁章梁昨宣布推出「東石蚵．營業中」活動，他說，積極推動東石蚵水產品生產追溯，「如同蚵的身分證」。縣府農業處表示，為提升國產牡蠣的識別及競爭力，年底前將輔導達15處的剖蚵環境及設備的優化改善，另持續推動蚵農加入溯源體系。

縣府也表示，民眾只要在「東石蚵美食地圖」台中、嘉義地區的指定餐廳及商家品嘗或購買東石蚵，滿500元登錄抽好禮，有機會獲得iPhone、餐廳業者優惠券及海鮮等大獎，詳情可洽東石蚵營業中官網。

東石 牡蠣 中秋節

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