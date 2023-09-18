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台南七股劉厝大排惡臭惹民怨 環境部將逐年投入1.5億整治

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
劉厝排水上游台南西港段現況。記者謝進盛／攝影
劉厝排水上游台南西港段現況。記者謝進盛／攝影

台南市七股溪上游的劉厝大排長期惡臭引發民怨，立委郭國文今下午邀請環境部長薛富盛南下會勘，在郭國文等人爭取下，薛富盛同意逐年投入1.5億元整治，希望改善水質

劉厝排水又稱七股溪，流經七股、佳里及西港等三區，主要支流有西港排水、劉厝中排、樹林溪及大塭寮排水，屬區域排水、無天然水源，近年劉厝排水受臨近七股、佳里及西港等3區民生汙水及上游畜牧廢水影響，尤其慶安橋至劉厝橋間因海水潮汐推移導致汙染滯留，水質差且散發惡臭氣味，引發民怨。

環境部長薛富盛今南下台南，郭國文、市議員蔡蘇秋金、黃肇輝、謝舒凡下午邀薛富盛聆聽基層聲音並現勘。市府水利局長邱忠川、環保局長許仁澤也出席爭取經費整治。

郭國文說，劉厝排水流域影響約3.7萬人，且因流域地勢較低，常於大潮或瞬間暴雨時淹水。目前淹水防治問題已爭取前瞻計畫約5.5億，進行到第二期工程，8月已核定5000萬；然而惡臭問題需環境部挹注經費協助。

目前市府已提出「中游水質改善」案，其中水質改善經費約1.2億，加上3700萬底泥水質改善，預計超過1.5億。薛富盛聆聽後同意補助，但因113年度公務預算已編列完成送進立院，後續將依進度分年撥付預算。

郭國文等人感謝薛富盛重視基層心聲，也強調劉厝排水水質汙染問題困擾居民多年，盼環境部加速核定補助，早日解決環境汙染。

環境部長薛富盛（中）南下會勘台南劉厝排水，在郭國文（右）等人爭取下，同意投入1.5億元，逐年改善水質。記者謝進盛／攝影
環境部長薛富盛（中）南下會勘台南劉厝排水，在郭國文（右）等人爭取下，同意投入1.5億元，逐年改善水質。記者謝進盛／攝影
環境部長薛富盛（中）南下會勘台南劉厝排水，在郭國文（右二）等人爭取下，同意投入1.5億元，逐年改善水質。記者謝進盛／攝影
環境部長薛富盛（中）南下會勘台南劉厝排水，在郭國文（右二）等人爭取下，同意投入1.5億元，逐年改善水質。記者謝進盛／攝影
劉厝大排西港段截流後現況。記者謝進盛／攝影
劉厝大排西港段截流後現況。記者謝進盛／攝影
台南市政府環保局長許仁澤（右一起）、水利局長邱忠川也出席爭取劉厝大排經費整治。記者謝進盛／攝影
台南市政府環保局長許仁澤（右一起）、水利局長邱忠川也出席爭取劉厝大排經費整治。記者謝進盛／攝影

水質 薛富盛 郭國文

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