強化佳里、麻豆防洪能力 南市海埔排水首期工程今動工
強化佳里、麻豆防洪能力，台南市政府向中央爭取共投入6150萬元，今上午舉行海埔排水第一期工程動土儀式，將優先打通200公尺瓶頸渠段，預估明年4月完工。市長黃偉哲指出，海埔排水工程後續尚需2億1350萬元經費，將向中央爭取。
動土儀式安排在佳里佳福寺舉行，市府水利局說明，涵蓋佳里區營頂里、佳興里、佳化里及麻豆區港尾里的海埔排水路，總長約1.67公里，為麻豆排水重要支流之一；排水路堤岸高程及通水斷面不足、橋梁梁底過低等因素，加上中、下游地勢較為低窪，每逢颱風豪雨，易造成上游社區聚落淹水。
目前背水堤高僅2.35公尺，渠道部分僅寬4米，計畫第一期工程將現有200公尺瓶頸處背水堤由提高至3.55公尺、寬10至12公尺改善，預計明年4月完工。
水利局進一步說明，該工程採系統性治理拓寬整建渠道，結合生態及節能省碳工法，優先打通瓶頸段200公尺渠段；同時施設4公尺防汛道路，自嘉南大圳旁道路連接至麻豆排水左岸防汛道路，打造便捷路網；每50公尺設置生態廊道，引導野生動物迴避人類頻繁活動場域；還種植蔓藤覆蓋邊坡，落實生態保護，打造自然安全水環境。
黃偉哲、立委郭國文、市府水利局長邱忠川、水利署第六河川局長謝明昌、市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、吳通龍等人與會，共同祈福工程順利圓滿。
黃偉哲說，海埔排水首期6150萬元，第二期（600公尺、4450萬元）、第三期（830公尺、1億6900萬元）尚需2億1350萬元經費，均已設計規畫完成，市府將持續向中央爭取。
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