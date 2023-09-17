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不滿1星負評竟「用顧客名字做促銷」 台南甜點店道歉了
1名網友日前到台南市的甜點店購買「芒果盒盒」產品，吃完認為味道不佳，便上Google評論留1顆星負評，店家回覆「就你有問題，不孤單嗎」，引發網友家人也去留負評，不料業者卻進一步以該客人家人名字貼文做促銷「這周是XX周，提拉米蘇特價」。對此，店家今致歉，表示會全額退費。
網友在Dcard昨天貼文說，上月底去消費，買了提拉米蘇2個、芒果盒盒2個、烤牛奶1個、巴斯克1個，購買時老闆說芒果後期了口感會比較像芒果青的口感，但家裡的人吃了之後表示那根本不是芒果青的口感，「吃起來的口感就是沒甜度沒酸度又很硬，說白了就是很像沒熟的芒果」。
這名網友指出，沒有電話可以打回去，因此將這反饋放到網路上，不料店家回覆「其他人都沒問題，就你有問題，不孤單嗎」，他家人於是也去留評論「吃起來感覺不像提拉米蘇，而是提拉米蘇口味的蛋糕」。
沒想到店家除了再回覆評論回擊外，更在IG發出限時動態，以網友家人名字做「促銷活動」，「這周是XX周，提拉米蘇特價180元，XX我愛你」。
網友貼文表示，真的覺得太過分了，「我們也不是故意在找麻煩，只要一開始芒果的回答的用詞注意一點也不會有後續這些事，再說出來做生意本來就多少會需要面對一些負面的評論吧？」
對此，店家今天透過IG的限時動態致歉，「這次使用人名做行銷確實有不妥，所以在這邊跟受傷的XX以及家人道歉，讓你們這幾天不好受真的對不起」、「不過也感謝事主針對事情來討論，並勸導大家理性發言，就事論事，這點是我必須學習的，而不是無腦發文公審」、「後續處理我還是希望如果當事人有看到，可以再聯絡我提供帳號也可以，進行全額退費，如果不好意思露面，我將會以您的名義把這筆錢捐助給公益團體」。
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