不滿1星負評竟「用顧客名字做促銷」 台南甜點店道歉了

1名網友日前到台南市的甜點店購買「芒果盒盒」產品，吃完認為味道不佳，便上Google評論留1顆星負評，店家回覆「就你有問題，不孤單嗎」，引發網友家人也去留負評，不料業者卻進一步以該客人家人名字貼文做促銷「這周是XX周，提拉米蘇特價」。對此，店家今致歉，表示會全額退費。

網友在Dcard昨天貼文說，上月底去消費，買了提拉米蘇2個、芒果盒盒2個、烤牛奶1個、巴斯克1個，購買時老闆說芒果後期了口感會比較像芒果青的口感，但家裡的人吃了之後表示那根本不是芒果青的口感，「吃起來的口感就是沒甜度沒酸度又很硬，說白了就是很像沒熟的芒果」。

這名網友指出，沒有電話可以打回去，因此將這反饋放到網路上，不料店家回覆「其他人都沒問題，就你有問題，不孤單嗎」，他家人於是也去留評論「吃起來感覺不像提拉米蘇，而是提拉米蘇口味的蛋糕」。

沒想到店家除了再回覆評論回擊外，更在IG發出限時動態，以網友家人名字做「促銷活動」，「這周是XX周，提拉米蘇特價180元，XX我愛你」。

網友貼文表示，真的覺得太過分了，「我們也不是故意在找麻煩，只要一開始芒果的回答的用詞注意一點也不會有後續這些事，再說出來做生意本來就多少會需要面對一些負面的評論吧？」