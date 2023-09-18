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台南北門蘆竹溝青年奔走 推蚵田美景

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南北門區蘆竹溝一群旅外青年下月將成立台南市蘆竹溝農漁永續發展協會，發起人邱永仁盼讓外界看到多元的蘆竹溝。記者謝進盛／攝影
台南北門區蘆竹溝一群旅外青年下月將成立台南市蘆竹溝農漁永續發展協會，發起人邱永仁盼讓外界看到多元的蘆竹溝。記者謝進盛／攝影

台南北門區蘆竹溝近年因業者大規模種電，幾乎與光電畫上等號，為讓外界重新認識家鄉，一群青年奔走將成立蘆竹溝農漁永續發展協會，將辦系列活動。發起人邱永仁說，蘆竹溝海面上蚵田密布羅列，渾然天成落日美景，希望讓外界看到多元的蘆竹溝，不是僅有太陽光電。

曾在科技廠上班的邱永仁接手家中養蚵事業，也經營烤蚵、打造1公頃生態池呈現養蚵流程，他說，2021年5月居民被大規模種電逼到幾乎難喘息，最後組自救會抗爭、發聲，2年多來景觀難改變，但蘆竹溝漁港、北門潟湖漁村風情，景色更不輸國外。

「蘆竹溝不是僅有光電板！」邱永仁說，蘆竹溝位於將軍溪出海口北畔，是北門潟湖唯一港灣，漁港時常看到膠筏裝卸蚵仔忙碌景色，也是內海區域蚵架最密集的海域，吸引不少旅人踏訪。

去年7月北門區三慈國小與成大歷史系教授、現任南市文化局長謝仕淵辦理文史營隊，尋訪北門區三寮灣、蘆竹溝社區在地故事等，近日成大學生社團也來辦漁村小旅行、居民與公所撰寫社區誌等。台南市蘆竹溝農漁永續發展協會預計下月14日成立，邱永仁說，參與鄉親都是對家鄉認同熱情，尤其歷經光電抗爭更有體認，未來陸續辦理系列活動。

北門 種電 台南

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