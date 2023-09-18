台南北門蘆竹溝青年奔走 推蚵田美景

台南北門區蘆竹溝近年因業者大規模種電，幾乎與光電畫上等號，為讓外界重新認識家鄉，一群青年奔走將成立蘆竹溝農漁永續發展協會，將辦系列活動。發起人邱永仁說，蘆竹溝海面上蚵田密布羅列，渾然天成落日美景，希望讓外界看到多元的蘆竹溝，不是僅有太陽光電。

曾在科技廠上班的邱永仁接手家中養蚵事業，也經營烤蚵、打造1公頃生態池呈現養蚵流程，他說，2021年5月居民被大規模種電逼到幾乎難喘息，最後組自救會抗爭、發聲，2年多來景觀難改變，但蘆竹溝漁港、北門潟湖漁村風情，景色更不輸國外。

「蘆竹溝不是僅有光電板！」邱永仁說，蘆竹溝位於將軍溪出海口北畔，是北門潟湖唯一港灣，漁港時常看到膠筏裝卸蚵仔忙碌景色，也是內海區域蚵架最密集的海域，吸引不少旅人踏訪。

去年7月北門區三慈國小與成大歷史系教授、現任南市文化局長謝仕淵辦理文史營隊，尋訪北門區三寮灣、蘆竹溝社區在地故事等，近日成大學生社團也來辦漁村小旅行、居民與公所撰寫社區誌等。台南市蘆竹溝農漁永續發展協會預計下月14日成立，邱永仁說，參與鄉親都是對家鄉認同熱情，尤其歷經光電抗爭更有體認，未來陸續辦理系列活動。