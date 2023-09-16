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國定民俗「西港刈香」 神明選百年老榕枝幹當龍骨打造王船

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
西港慶安宮明年將舉行刈香，今天舉行取（舟參）儀式，前往神明指定的老榕樹，砍下枝幹做為王船的龍骨。記者莊曜聰／攝影
西港慶安宮明年將舉行刈香，今天舉行取（舟參）儀式，前往神明指定的老榕樹，砍下枝幹做為王船的龍骨。記者莊曜聰／攝影

國定民俗「西港刈香」有「台灣第一香」美譽，明年是第81香科，算一算已經有240年歷史，西港慶安宮今天前往南海埔境主公殿，舉行取（舟參）儀式，砍下超過百年歷史老榕樹的枝幹，做為明年甲辰香科王船的龍骨，西港香王醮也緊鑼密鼓籌辦中，西港慶安宮總幹事方一峰說，台灣大部分宮廟打造王船，都會到木材行選（舟參），西港香迄今仍保留這種傳統的方法，相當珍貴。

據悉南海埔這棵老神榕已經有百年以上歷史，當時在慶安宮的「城隍境主」指示下栽種，象徵神明及兵馬的駐鎮，肩負起保護當地居民平安的責任，根據慶安宮記載，這棵榕樹公曾經三次被選為（舟參），分別是2006、2009及明年香科，但這還不是史上最多，位於七股永吉公地尾的老榕樹則有6次之多。

西港慶安宮「取（舟參）」科儀今天上午7時展開，廟方出動千歲爺、五角頭神轎、將爺團、帥爺團等神轎及陣頭500人，在慶安宮主委黃勝家、總幹事方一峰、主會首張右宗等人帶領下，一行人浩浩蕩蕩前往南海埔，沿途居民也設置香案接迎神駕。

到達南海埔老神榕後，在國寶級王船師傅林良太指導下，出動吊車、電鋸，上午9時15分開始取（舟參），花費將近1小時，把重約730公斤、長約12尺（近4公尺）的枝幹取下，再紅布包裹後放置在貨車上，由香陣護送回慶安宮的王船廠，下周選擇吉時開斧製作王船，明年甲辰香科的寶（舟參）長度則為9尺6寸4分。

西港慶安宮明年將舉行刈香，今天舉行取（舟參）儀式，前往神明指定的老榕樹，砍下枝幹做為王船的龍骨。記者莊曜聰／攝影
西港慶安宮明年將舉行刈香，今天舉行取（舟參）儀式，前往神明指定的老榕樹，砍下枝幹做為王船的龍骨。記者莊曜聰／攝影

王船 南海 神轎

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