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東石白水湖壽島打卡熱點 新添特色郵筒可寄信
嘉義縣東石打卡熱點白水湖壽島今天再添新設施，立委蔡易餘向中華郵政爭取設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用，未來遊客到壽島能寄出具紀念價值的專屬信件，把旅遊回憶分享給更多人，增添壽島的特色觀光亮點。
蔡易餘表示，白水湖壽島日落時美景無限，吸引民眾朝聖，岸邊還有1座觀無敵海景的爆紅蹲式馬桶，日前有民眾反應盼增特色，他認為可增郵筒便向中華郵政爭取，成功讓此加入融入海區蚵鄉的特色郵筒。
養蚵夫婦觀光特色郵筒是在地知名3D彩繪畫家曾進成作品，融入東石養蚵產業與電影消失的情人節意象設計，不同常見的紅綠色郵筒，外觀以盛滿帶殼牡蠣的蚵籃呈現，以養蚵夫婦做為裝置藝術，融入海線特色。
蔡易餘說，除設計特色郵筒外，他也向第五河川局爭取設置2座水文觀測站，讓遊客可以遮陽休憩，另無廁所可用問題，正與縣府文觀局及雲管處協調合作，積極辦理廁所增設，提供完善休憩環境。
嘉義郵局長張清龍表示，秉持深耕在地理念，「養蚵夫婦觀光特色郵筒」不僅彰顯郵局使命必達特色，也傳達郵政「好厝邊」與鄉鎮緊密結合的精神，讓到訪的旅客，透過手寫有溫度的旅遊紀念和親朋好友分享。
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