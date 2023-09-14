快訊

郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石白水湖壽島打卡熱點 新添特色郵筒可寄信

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣東石打卡熱點白水湖壽島今天再添新設施，立委蔡易餘中華郵政爭取設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用，未來遊客到壽島能寄出具紀念價值的專屬信件，把旅遊回憶分享給更多人，增添壽島的特色觀光亮點。

蔡易餘表示，白水湖壽島日落時美景無限，吸引民眾朝聖，岸邊還有1座觀無敵海景的爆紅蹲式馬桶，日前有民眾反應盼增特色，他認為可增郵筒便向中華郵政爭取，成功讓此加入融入海區蚵鄉的特色郵筒。

養蚵夫婦觀光特色郵筒是在地知名3D彩繪畫家曾進成作品，融入東石養蚵產業與電影消失的情人節意象設計，不同常見的紅綠色郵筒，外觀以盛滿帶殼牡蠣的蚵籃呈現，以養蚵夫婦做為裝置藝術，融入海線特色。

蔡易餘說，除設計特色郵筒外，他也向第五河川局爭取設置2座水文觀測站，讓遊客可以遮陽休憩，另無廁所可用問題，正與縣府文觀局及雲管處協調合作，積極辦理廁所增設，提供完善休憩環境。

嘉義郵局長張清龍表示，秉持深耕在地理念，「養蚵夫婦觀光特色郵筒」不僅彰顯郵局使命必達特色，也傳達郵政「好厝邊」與鄉鎮緊密結合的精神，讓到訪的旅客，透過手寫有溫度的旅遊紀念和親朋好友分享。

嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。圖／立委蔡易餘服務團隊提供
嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。圖／立委蔡易餘服務團隊提供
嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。圖／立委蔡易餘服務團隊提供
嘉縣東石打卡熱點白水湖壽島，今天再添新設施「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用。圖／立委蔡易餘服務團隊提供

蔡易餘 廁所 嘉義 中華郵政 裝置藝術 牡蠣

延伸閱讀

新楓之谷轉蛋機率不實 公平會開罰遊戲橘子200萬元

好慘！ 浪犬肆虐咬死200隻鵝、十數頭豬 嘉義畜牧業者損失數十萬

在東石不一定吃到100%「東石蚵」？一原因蚵農會幫牡蠣搬家

身材成焦點！蔡易餘「拚攤」體重達顛峰 蔡總統：選後一定要減肥

相關新聞

東石白水湖壽島打卡熱點 新添特色郵筒可寄信

嘉義縣東石打卡熱點白水湖壽島今天再添新設施，立委蔡易餘向中華郵政爭取設置「養蚵夫婦觀光特色郵筒」正式啟用，未來遊客到壽島...

嘉義民雄中央橋改建 替代道高差近20公分遭批考驗技術

嘉義縣民雄鄉鴨母坔排水「中央橋」改建封閉改行替代道路，民眾反映改道太狹窄難會車，且路面與農水路的間隙有嚴重高低差達20公...

砸6000萬台南沿海做漁電共生觸礁 養殖達人損失慘重

投入「漁電共生」有成的養殖達人連俊堯，日前轉戰台61線以西的沿海將軍區，砸下6000多萬元購地蓋了一座680坪室內養殖場...

不用出國！台南舌尖上的亞洲文化美食工作坊明開放報名

台南市新營文化中心推出最新規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，並明天上午9點起開放報名，要讓學員可感受不用出國就能體驗最...

可以出門了！台南多重障礙患者「小菲」獲量身打造輪椅笑了

台南市長黃偉哲在臉書分享多重障礙者「小菲」的故事，說明輔具資源中心協助量身訂做符合她身形的輪椅，讓「小菲」不必再受困家中...

社福卡搭台鐵嘉義老人不捧場？老人團體：自強號未納入須增加接駁交通

社福卡65歲以上長者使用大宗，12縣市陸續開放搭台鐵，台鐵統計7至8月，社福卡平均每日約3.8萬人次使用；分析數據發現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦