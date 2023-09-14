為農民找生路 台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅

台南市後壁區農會去年為協助農民栽種的產銷履歷芭樂去化，緊急找到加工業者推出「芭樂吸凍」新品，半月不到全銷罄，經消費者多次敲碗，今年本月20日將上市，也讓農會好物意外爆紅。

後壁區早期以栽種芭樂聞名全台，主要集中在安溪寮一帶，20多年前逾200公頃，因農村人力老化目前銳減不到50公頃；去年產銷履歷芭樂去年因高溫熟化快速，面臨龐大銷售壓力，農民急如熱鍋上螞蟻求助農會。

後壁農會總幹事林怡歆說，當時看到農民無助眼神，農會同仁都相當不忍，協力找出路，找到彰化榨汁廠業者，將收購的2000公斤製成1萬瓶芭樂吸凍，意外短短不到半個月銷罄，讓農會人員驚喜不已，不少人敲碗農會今年持續推出，評估後回應消費者需求。

農會說，所收購的芭樂都是來自後壁在地產銷履歷優質，今年加碼收購3000公斤，搶攻秋節商機，先鮮製1萬瓶，本月20日限量上市，6入芭樂吸凍手提禮盒，原價550元，特價350元，24入整箱特價1120元，另提供宅配服務，滿3000元免運費，產品僅在農會銷售，洽詢電話（06）6361884。