快訊

直播／郭台銘副手人選揭曉！將與資深藝人賴佩霞搭檔

【早晨財經速解讀】通膨上彎！原油多頭頭寸創高 聯準會只能更鷹？

還原大直民宅塌陷 「這聲音」響起技師秒離開工地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為農民找生路 台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為農民找生路，台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供
為農民找生路，台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供

台南市後壁區農會去年為協助農民栽種的產銷履歷芭樂去化，緊急找到加工業者推出「芭樂吸凍」新品，半月不到全銷罄，經消費者多次敲碗，今年本月20日將上市，也讓農會好物意外爆紅。

後壁區早期以栽種芭樂聞名全台，主要集中在安溪寮一帶，20多年前逾200公頃，因農村人力老化目前銳減不到50公頃；去年產銷履歷芭樂去年因高溫熟化快速，面臨龐大銷售壓力，農民急如熱鍋上螞蟻求助農會。

後壁農會總幹事林怡歆說，當時看到農民無助眼神，農會同仁都相當不忍，協力找出路，找到彰化榨汁廠業者，將收購的2000公斤製成1萬瓶芭樂吸凍，意外短短不到半個月銷罄，讓農會人員驚喜不已，不少人敲碗農會今年持續推出，評估後回應消費者需求。

農會說，所收購的芭樂都是來自後壁在地產銷履歷優質，今年加碼收購3000公斤，搶攻秋節商機，先鮮製1萬瓶，本月20日限量上市，6入芭樂吸凍手提禮盒，原價550元，特價350元，24入整箱特價1120元，另提供宅配服務，滿3000元免運費，產品僅在農會銷售，洽詢電話（06）6361884。

營養師說，芭樂是相當健康水果，熱量低，1顆中型芭樂纖維，就能達到每日建議攝取量（至少25克）的一半，是攝取維生素C良好來源，是櫻桃的13倍、柳丁的3.3倍。

為農民找生路， 台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供
為農民找生路， 台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供
為農民找生路，台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供
為農民找生路，台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅。圖／農會提供

農會 產銷履歷 農民

延伸閱讀

芥菜一生變身酸菜、福菜、梅干菜 公館農會辦體驗活動

秋節近 柳營農會揪學子做蛋黃酥分送弱勢長者

陳吉仲農民座談會 確定取消嘉南灌區明年大區輪作

嘉義豪雨成災縣市放假不同調 市區縣農會、公車處尷尬跟進放假

相關新聞

台南虱目魚買氣淡 後天起5區行銷

台南進入虱目魚產季，池邊價卻從4、5月間的每台斤70元高價，到目前每台斤48到50元，還比去年同期58到60元低。養殖漁...

為農民找生路 台南後壁農會芭樂吸凍意外爆紅

台南市後壁區農會去年為協助農民栽種的產銷履歷芭樂去化，緊急找到加工業者推出「芭樂吸凍」新品，半月不到全銷罄，經消費者多次...

南市輔具據點49處 借用更方便

台南市領有身障證明共9萬8700人、約2萬6000人有輔具需求，市府和醫院及各區公所合作設49處輔具服務據點，數量全國第...

農業部酪農座談 允規畫產業基金

雲林崙背鄉是國內4大酪農專區之一，不過酪農陳情，進口草料上漲增加飼養成本，有時產量過剩還面對市面上乳品多樣化競爭、植物奶...

嘉義長輩反賄選 社區關懷站宣導

嘉義地檢署分析2018年1月到2023年6月舉行的公職人員選舉，嘉義地區涉犯妨害選舉刑事案件共380件，其中60歲以上長...

農業部與崙背酪農座談 允諾比照養豬百億基金協助產業

雲林崙背鄉是國內4大酪農專區之一，酪農陳情，飼養成本受進口草料上漲影響增加，加上有時產量過剩，近年又遭植物奶、燕麥奶夾擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦