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農業部酪農座談 允規畫產業基金

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
農業部政務次長陳添壽昨天到雲林崙背辦座談會，當地酪農提出不少心聲與訴求。記者陳苡葳／攝影
農業部政務次長陳添壽昨天到雲林崙背辦座談會，當地酪農提出不少心聲與訴求。記者陳苡葳／攝影

雲林崙背鄉是國內4大酪農專區之一，不過酪農陳情，進口草料上漲增加飼養成本，有時產量過剩還面對市面上乳品多樣化競爭、植物奶及燕麥奶夾擊，讓產銷陷困。立委劉建國昨天邀農業部次長陳添壽下鄉聽取心聲，酪農希望增加媒合飲用等措施；陳允諾，會帶回意見並規畫執行。

台灣年產乳量約43萬公噸左右，產量旺盛時達47萬公噸，有酪農說，乳品過剩時最終都只能倒掉，現政府提供學童每周1次乳品，可提升至每周2至3次，也可增加媒合國軍飲用國產奶，並希望政府至少要以基本單價收購，至於超商等銷售端販售的拿鐵咖啡，建議項目表增加成分標示，讓消費者自行選擇以推廣國產乳。

劉建國說，保價保量、保價減量、改善酪農專區相關設施等，都有利提高產業競爭力，此外他爭取比照養百億基金成立酪農基金、設置區別國產和進口乳品的標章，要求農業部積極執行。

陳添壽表示，為提升酪農經營、穩定產量及價格，包括調節供需、開發加工產品，媒合學童食用優酪乳、保久乳等及產業基金協助運作等建議，都會帶回意見並規畫執行，並正研究以高粱、燕麥取代進口草料，提高國產芻料比率，因應飼養成本上漲。

是否輔導低產能的牧場退場，陳則說，會再和相關酪農組織協調，從長計議。

農業部 劉建國

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