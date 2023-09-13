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斗六停車繳費挨批不便民 逾3千筆未繳

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六市今年4月1日起試辦「斗六市公有路外及路邊收費」，但有不少民眾抱怨繳費方式不便，甚至有民眾將繳費柱當成菸灰缸，縣府八月底協助市公所寄出首月未繳停車費通知，總計寄出3425筆催繳通知。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市今年4月1日起試辦「斗六市公有路外及路邊收費」，但有不少民眾抱怨繳費方式不便，甚至有民眾將繳費柱當成菸灰缸，縣府八月底協助市公所寄出首月未繳停車費通知，總計寄出3425筆催繳通知。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市4月起試辦公有路外及路邊停車收費，採無紙化繳費方式，遭質疑不方便，甚至有人將繳費柱當成菸灰缸，縣府協助市公所上月底寄出首月的催繳通知總計3425筆，許多民眾收到才知道要收費，打電話到縣府抱怨。縣府表示，請公所近期夾單提醒車主繳費，加強宣傳繳費告示和資訊。

斗六市目前路邊停車收費試辦範圍為公園路、府文路及民生南路，共計178個路邊停車格，每小時20元；繳費能透過手機下載「斗六市停車繳費」App線上繳納，也可利用停車格周邊的多元支付繳費柱或現金繳費機。

民眾抱怨，停車格上面只有編號，沒有標示要收費，且繳費柱採多元支付方式，年長者不會使用，又無超商繳費方式。有人收到雙掛號的催繳通知，欠30元停車費，還要負擔50元工本費，忍不住上網抱怨「不便民」。

縣府工務處長汪令堯解釋，未來催繳通知初次採平信通知，不收8元工本費，15天後未繳第2次就以雙掛號方式寄通知，酌收50元工本費，30天後未繳由縣府開裁罰單300元，如果通知沒人收，會用公示送達。

汪令堯說，已請公所要求委外廠商履行超商代收費用，縣府會幫忙協調代收手續費，未實施超商代收前，要公所用夾單方式提醒車主繳費，也增設更明確的告示。

斗六 超商 車主

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