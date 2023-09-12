嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多

嘉義豪雨災後第二天，災情慘重的水上鄉赤蘭溪溢堤，造成一處畜牧場水淹近3米，大量洪泥沖入場區，造成6萬隻蛋雞淹死，場區設備毀損，今天縣長翁章梁勘災見大量死雞遭爛泥包裹，仍在災後清除，直言滿目瘡痍，業者復養至少要半年起，翁坦言，這次洪水政府相關能夠救助金不太多。

災後第二天，水上鄉長林緗亭陪同縣長翁章梁持續到重災區82快速道旁赤蘭溪周圍畜牧場勘災，近數包大袋內裝滿死雞映入眼簾，人員忙著從場內丟出一隻隻大量沾滿洪泥的蛋雞，死雞堆積如山，災情慘況及瀰漫氣味難以言喻。

翁章梁說，9月10日豪雨成災，縣內畜牧業部分有養雞場、養豬場及養狗場造成動物傷亡，死亡的禽畜會找地方或焚化爐等做合法處理，業者今天仍努力做相關清除動作，盼能趕快恢復復養，但至少需半年災後重建。