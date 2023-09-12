嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多
嘉義豪雨災後第二天，災情慘重的水上鄉赤蘭溪溢堤，造成一處畜牧場水淹近3米，大量洪泥沖入場區，造成6萬隻蛋雞淹死，場區設備毀損，今天縣長翁章梁勘災見大量死雞遭爛泥包裹，仍在災後清除，直言滿目瘡痍，業者復養至少要半年起，翁坦言，這次洪水政府相關能夠救助金不太多。
災後第二天，水上鄉長林緗亭陪同縣長翁章梁持續到重災區82快速道旁赤蘭溪周圍畜牧場勘災，近數包大袋內裝滿死雞映入眼簾，人員忙著從場內丟出一隻隻大量沾滿洪泥的蛋雞，死雞堆積如山，災情慘況及瀰漫氣味難以言喻。
翁章梁說，9月10日豪雨成災，縣內畜牧業部分有養雞場、養豬場及養狗場造成動物傷亡，死亡的禽畜會找地方或焚化爐等做合法處理，業者今天仍努力做相關清除動作，盼能趕快恢復復養，但至少需半年災後重建。
畜牧場協理張文雄說，目前合計損失達6千萬元，淹水造成各項設備及挑高養殖場區電力設備受損，導致抽風機無法轉動，大量雞隻被悶死，在此養殖雞隻8年，首次遭遇嚴重水患，場區6萬隻蛋雞全死亡，死雞會先送化製場處理，場區爛泥淹仍乾後才能清除，預估半年後才能復養。
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