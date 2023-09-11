嘉義豪雨淹水掀縣市恩怨 排水問題釀鴿溪寮30戶全泡水

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民長期質疑市區將水排到縣區，昨天再度淹水，鄉長林緗亭呼籲「嘉市不要這麼自私」，市府工務處表示，2019年曾與水上鄉公所協調，由巿府布設移動式抽水機協助排水，但省道台1線及鐵路瓶頸段排水斷面太小待改善。

縣長翁章梁今與水利處長林谷樺到場會勘。林谷樺說，已向水利署申請經費規畫檢討，盼嘉義市紅瓦里排水行經下寮村時，順利通過鐵路及台1線，從下寮中排流入南靖排水，需要完成土地取得、滯洪池等，也要打通鐵路處箱涵，並加寬通洪斷面，才能有效避免淹水。

林緗亭說，嘉義市一直把水排到水上鄉，鴿溪寮北寮嚴重淹水，都從水溝蓋湧出來，呼籲嘉義市不要這麼自私，且八掌溪、赤蘭溪暴漲，不敢貿然移動抽水機，嘉義市鐵路高架化填高50公分，水都往兩側流，會勘多次南靖大排只整治到鹿草鄉，還需多年整治。

縣府水利處表示，嘉義市紅瓦里村落內水漫流至下寮村，導致村落淹水高度約80公分，約有30戶民宅被水淹，但民宅水深約只有30公分，恐難申請水災災害救助金，當晚調度移動式抽水機，抽排至頭港支線，減缓下寮中排洪峰，也加速下寮村退水。

市府工務處指出，嘉市西區紅瓦里與嘉義縣水上鄉鴿溪寮同屬南靖水系，紅瓦里與鴿溪寮分屬其上、中游，積淹問題出在南靖排水中游通過台1線及鐵路的通水斷面太小，目前尚未完成治理，導致鴿溪寮的水無法順利往下游排出。