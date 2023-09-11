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嘉義縣市停班課不同調 高中職校長會議自救宣布停課

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學於學校網站宣布停課１天。圖／翻攝學校網站
嘉義大學於學校網站宣布停課１天。圖／翻攝學校網站

嘉義縣政府宣布因昨晚一夜暴雨，今天宣布停班、停課，連帶使得嘉義市高中職以上學生可能無法到校；嘉市國立高中職校長會議遂決定今天停課、不停班，嘉義大學也停課1天。

昨嘉義市高中職約有5、6成學生來自嘉義縣，6所國立高中職校長深夜開會後，於凌晨2時決議停課不停班。

6所國立高中職包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、華南商職、嘉義高商及嘉義家職。許多家長昨晚不斷致電學校關切是否上課上班，今天凌晨2點多起各校陸續在網站上公布停課，上午仍有零星學生家長到校。

嘉義大學上午宣布停課，嘉大表示，配合嘉義縣政府因暴雨宣布停班停課，嘉大全校區各班（含進修學制）於9月11日周一開學日停止上課1日。

嘉大表示，依據嘉大遇天然災害停止上課處理作點第2點規定，若遇天然災害包括颱風、水災、地震、土石流及其他災害等，停課標準以上課校區所屬縣市政府的宣布為依據。但當嘉義縣、市政府不同調時，基於學生跨校區修課安全性之考量，上述任一地方政府宣布停止上課，所有校區均停止上課。

嘉義女中於學校網站宣布停課、不停班。圖／翻攝學校網站
嘉義女中於學校網站宣布停課、不停班。圖／翻攝學校網站
嘉義高中於學校網站宣布停課、不停班。圖／翻攝學校網站
嘉義高中於學校網站宣布停課、不停班。圖／翻攝學校網站

停班停課 嘉義大學

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