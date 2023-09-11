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雲林海水倒灌 納入中央治理

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

氣候與海岸地形變遷造成雲林沿海的海水倒灌嚴重，政務委員吳澤成跨部會邀協商做出結論，包括清淤、延伸萡子寮港北堤，整個海岸線治理則納入中央的計畫。縣府表示，已獲補助清淤經費，不過加高北堤未施工之前，希望爭取設置碼頭防洪牆，避免海水天天入侵影響漁民作業。

行政院公共工程委員會主委吳澤成日前邀水利署、漁業署及雲林縣府開「雲林萡子寮漁港淤積及淹水問題改善方案」會議；與會的立委蘇治芬認為，萡子寮漁港像是1個海堤的大缺口，可利用淤積的沙，讓海岸線陸域化，既可防止海水倒灌，也能解決港口淤積的問題。

該會議做出3項結論，首先由中央補助250萬元規畫港域清淤，讓船隻可通行。

再者，漁港北側防波堤延長案，縣府已完成初步數值模擬試驗，再辦理防波堤延長方案水工模型實驗，作為整堤參考。

第3，雲林海岸線陸域化、潟湖水域變小及港口淤積問題，營建署等相關單位1個月內研擬改善對策，納入「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」中。

縣府水利處長許宏博說，在北堤延伸之前，希望中央能協助在內碼頭先築設防洪牆，加高碼頭堤岸約2.56公尺應急，讓海水不再入侵。

許宏博說，未來海水倒灌提升為國家級治理，縣府會全力配合。

雲林 碼頭 吳澤成

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