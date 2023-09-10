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大潮又大雨 台南古廟普渡驚見鹿耳門溪土堤崩塌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌，古廟紀念碑地基岌岌可危。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌，古廟紀念碑地基岌岌可危。圖／鹿耳門聖母廟提供

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌，古廟紀念碑地基岌岌可危。水利局長邱忠川說，將派員了解，若有崩塌，將請廠商搶修。

正統鹿耳門聖母廟今在「古廟地堀」普渡，恭請西天佛祖、武館三媽、開基李府千歲、水仙尊王、將軍府古神尊鑑普，由主委王增榮擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、居民與信徒共同參與，席開3百餘桌、場面盛大。

但民眾發現，連日颱風、大雨接連而來，古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌，紀念碑地基岌岌可危。正統鹿耳門聖母廟管委會表示，去年原欲修繕，但土堤緊鄰鹿耳門溪，為水利地，無法擅自施工，且地下又有「古廟遺址」文資保存區，已列冊「疑似考古遺址」由政府監管保護，難以開挖，廟方也束手無策。

管委會表示，今年逢大潮，古廟遺址多次淹水，土堤一再掏空、破損處日益擴大，難保何時會「崩溪岸」造成更大的損害，呼籲市政府會同水利局、文資處、台江處等相關單位，共同商討如何在合法的情況下維護鹿耳門溪堤防，讓珍貴的鹿耳門古廟遺址永續保存。

「古廟地堀」是明清時代官建「古鹿耳門媽祖廟」沉沒的遺址，數十年來幾度開挖，掘出古廟石獅、石墩、磚瓦建材、香爐、重興天后宮碑記、箕水豹石碑等珍貴古物，現存於正統鹿耳門聖母廟媽祖殿以及文物館內。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，席開300桌。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，席開300桌。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟今天在鹿耳門溪旁「古廟地堀」普渡，卻發現古廟遺址紀念碑外的土堤嚴重崩塌。圖／鹿耳門聖母廟提供

遺址 崩塌 水利局

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