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綠能業者饋線工程挖到私人地 學甲居民抗議暫停工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
綠能業者取得路權，開挖時卻因未與地主取得共識，遭到居民抗議，工程也因此停工。記者莊曜聰／攝影
綠能業者取得路權，開挖時卻因未與地主取得共識，遭到居民抗議，工程也因此停工。記者莊曜聰／攝影

台南首座漁電共生共同升壓站去年在學甲區動土，廠商也在麻豆、下營興建漁電共生光電場，升壓站總容量達300MW，除支援自家漁電共生光電外，還有超過100MW的容量可供其他光電案案場使用，但近期卻傳出饋線工程引發爭議，遭地方居民抗議，雖工程即將進入收尾階段，卻因此停工。

據了解，該綠能業者在學甲區新達里山寮一帶道路施作饋線工程，雖依法取得路權，但該道路重測後包含私人土地，廠商未能與地主取得共識就開挖，加上工程一度封閉半邊道路，大車出入噪音、空氣等問題，讓居民大為不滿，向民代陳情提出抗議要求停工，上周曾舉行說明會溝通，雙方仍有歧異。

業者案場橫跨學甲、麻豆、下營多個行政區，有光電升壓站、饋線、漁電共生案場等，這次施作的饋線工程經過南53鄉道，重測地籍時，發現既成道路涵蓋私人土地，業者逕依地籍圖資料，並以公告地價計算金額，通知地主備齊相關文件領取補償金，當時工程已經進行逾半。

由於私人土地多人持分，大小不一，甚至有民眾收到業者寄發的通知書，補償金不到10元，還得跑到該公司南部據點辦理，搞得一頭霧水，互相串連後才知道土地被業者開挖埋饋線，加上工程期間擾民，當地民眾抗議，工程也因此停工。

綠能業者上周舉行說明會，有民眾要求業者將土地購回，業者最後提出土地持分者每人發給3600元的補償金，但道路回復及區里敦睦部分仍未有共識，業者表示將持續溝通。

綠能業者在學甲山寮段道路施作饋線工程，引發民怨，工程即將收尾，目前暫時停工。記者莊曜聰／攝影
綠能業者在學甲山寮段道路施作饋線工程，引發民怨，工程即將收尾，目前暫時停工。記者莊曜聰／攝影

補償金 路權 台南

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