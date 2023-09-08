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百年嘉義公園3件古物未妥善維護潛存風險 市府啟動維護
百年嘉義公園是嘉市觀光景點，具豐富文史故事，也是228事件罹難的台灣美術巨擘陳澄波作畫地點，市府按文史地景整修改造煥然一新，園區三大古物：清朝鐵炮二門、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記、丙午烈震災紀念碑，嘉市審計室調查，古物未納列基本設計規畫辦理，潛存管理風險，亟待改善保存，維護文化景觀。
市府建設處說，嘉義公園清代嘉慶年間鐵炮二門、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記、嘉義明治丙午烈震災紀念碑等三項古物，已以「112年嘉義公園古物修繕維護計畫」提報文化局獲102萬元維護，履約期程6至10月，目前辦理修繕維護中。
公園內十二門古砲，傳聞其中六門來自嘉義舊神社，經文化局徵集老照片，從其中一張黑白照片，發現舊神社前有一門相同的古砲，證實傳說，文化局說，十二門古砲只有二門上有清嘉慶年間字樣，登錄古物。
嘉義公園是西元1910年（日治明治43年）由治台日本人闢建，園內陳列的十二門古砲，缺乏史料記載，大多字跡糢糊，有一門砲管鑄字較清晰，鑄有「嘉慶十二年秋，奉閩浙總部堂阿，福建巡撫部院張，鑄造台協水師左營大砲，一位重一千斤」等字樣。所謂「閩浙總督部堂阿」即阿林保，「福建巡撫部院張」則是張師誠。
由於古砲來源無資料可稽，加上古砲所在地原有「太保樓」，已拆除，因此地方認為可能與嘉義出身的閩浙水師提督王得祿有關。王得祿是清朝台灣出身的最高官員，加太子太保銜，嘉義「太保」地名就是源自王得祿。
另位於公園入口處附近的「福康安紀功碑」，記載清朝平定林爽文事變，以及乾隆皇為表彰諸羅軍民、「『嘉』其忠『義』」所設的石碑。石碑基座以贔屭馱負，卻被誤為「巨龜馱碑」。「丙午烈震紀念碑」，記錄百餘年前的地震浩劫。
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